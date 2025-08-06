Десять областей компенсировали военным и ВПЛ участие в "єОселі" на почти 60 млн гривен

По инициативе областных военных администраций в некоторых регионах начали осуществлять компенсацию части платежей по программе "єОселя" военным и ВПЛ. Сейчас это более трети украинских областей - как тыловых, так и прифронтовых, а общая сумма компенсаций на сегодня составляет почти 60 млн грн.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление главы комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, главы партии "Слуга народа" Елены Шуляк.
Однако в некоторых тыловых громадах с этим пока не спешат, несмотря на то, что возможности компенсации по первому взносу или процентной ставке в местных бюджетах есть.
По ее словам, уже более трети областей присоединились к частичной компенсации военным и внутренне перемещенным лицам участия в государственной ипотечной программе "єОселя". Общая сумма, которую по состоянию на сейчас выделили 10 областей - более 59 млн грн. Средства для компенсации части выплат по программе "єОселя" получили более 1100 граждан.
"Укрфинжитло - оператор программы "єОселя", активно привлекает местные органы власти к реализации дополнительных программ компенсации: на сегодня действует 10 местных программ, в рамках которых помощь получает более 1100 семей. Больше всего - в Черновицкий, Одесской и Львовской ОГА", - сообщила Елена Шуляк.
В целом, отметила она, такую инициативу реализуют в Закарпатской, Николаевской, Черновицкий, Криворожский, Одесской, Львовской, Тернопольской и Харьковской, Сумской и Полтавской областях.
Елена Шуляк уточнила, что в основном программы таких компенсаций - это части процентной ставки военнослужащим Вооруженных сил Украины, лиц с инвалидностью вследствие войны, а также ВПЛ. Речь идет либо о компенсации первого взноса, либо части процентной ставки - 3%.
Парламентарий также отметила, что далеко не все области, где ОМС (органы местного самоуправления, - ред) приняли решение о компенсациях, являются тыловыми. Зато и определенные тыловые не спешат помогать своим военным и ВПЛ решать жилищный вопрос с помощью "єОселі".
"У нас есть Харьковская, Сумская и даже Николаевская области, ОМС которых несмотря на статус прифронтовых территорий пытаются поддерживать своих военных переселенцев. А есть тыловые Житомирская, Ивано-Франковская область, Ровенская и Киевская область, которые с такими решениями пока не спешат", - акцентировала Елена Шуляк.
Она подчеркнула: такие кейсы должны распространяться по всей подконтрольной Украине территории, поскольку органы местного самоуправления в основном имеют большие для этого возможности. В то же время области, которые уже ввели компенсацию по программе "єОселя" имеют возможности расширять свои компенсационные программы.
Согласно последним данным программой "єОселя" воспользовались более 2 тыс семей ВПО - больше всего в Киевской области.
Кроме этого, льготной ипотекой воспользовались почти 5 тыс семей ветеранов, а общее количество семей, которые приобрели жилье с помощью программы государственной ипотеки уже превысило 18 тыс семей, которым было выдано кредитов на более чем 31 млрд грн.
Напомним, на 2025 год правительство заложило 20 млрд гривен на реализацию программы "єОселя". В прошлом году в рамках этого проекта выдали кредитов на сумму более 14,6 миллиарда гривен.