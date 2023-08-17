Десять артсистем и три дрона. Тарнавский рассказал о ситуации на южном фронте

Отмечается, что за последние сутки потери врага убитыми, ранеными и пленными составили 240 человек (погибшие - 88, раненые - 145, пленные - 7).

Кроме того, украинские военные уничтожили 25 единиц военной техники россиян. В частности:

один танк,

пять ББМ,

десять артиллерийских систем и минометов,

три БПЛА,

шесть единиц автомобильной техники.

Также ВСУ уничтожили пять складов боеприпасов оккупантов.

Контрнаступательные операции ВСУ на юге

Украинские бойцы этим летом активизировали наступательные действия на юге Украины, а именно в Мелитопольском и Бердянском направлениях в Запорожской и Донецкой областях. За это время удалось освободить более 10 населенных пунктов.

Пока что продвижение сил обороны сдерживают минные поля врага и построенная оккупантами мощная линия обороны.

Детальнее о том, как развивается контрнаступление ВСУ после двух месяцев - читайте в материале РБК-Украина.

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