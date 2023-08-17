Десять артсистем і три дрони. Тарнавський розповів про ситуацію на південному фронті

Зазначається, що за останню добу втрати ворога вбитими, пораненими та полоненими склали 240 осіб (загиблі - 88, поранені - 145, полонені - 7).

Крім того, українські військові знищили 25 одиниць військової техніки росіян. Зокрема:

один танк,

пʼять ББМ,

десять артилерійських систем та мінометів,

три БпЛА,

шість одиниць автомобільної техніки.

Також ЗСУ знищили пʼять складів боєприпасів окупантів.

Контрнаступальні операції ЗСУ на півдні

Українські бійці цього літа активізували наступальні дії на півдні України, а саме у Мелітопольському та Бердянському напрямках у Запорізькій та Донецькій областях. За цей час удалося звільнити понад 10 населених пунктів.

Поки що просування Сил оборони стримують мінні поля ворога і побудована окупантами потужна лінія оборони.

Детальніше про те, як розвивається контрнаступ ЗСУ після двох місяців - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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