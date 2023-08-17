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Десять артсистем и три дрона. Тарнавский рассказал о ситуации на южном фронте

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Четверг 17 августа 2023 19:33
Десять артсистем и три дрона. Тарнавский рассказал о ситуации на южном фронте Фото: ситуация на южном фронте (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Силы обороны на Таврическом направлении продолжают наносить потери российским оккупантам в живой силе и технике. Артиллерийские подразделения украинской армии в течение суток выполнили 1338 огневых задач.

Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский, передает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал.

Отмечается, что за последние сутки потери врага убитыми, ранеными и пленными составили 240 человек (погибшие - 88, раненые - 145, пленные - 7).

Кроме того, украинские военные уничтожили 25 единиц военной техники россиян. В частности:

  • один танк,
  • пять ББМ,
  • десять артиллерийских систем и минометов,
  • три БПЛА,
  • шесть единиц автомобильной техники.

Также ВСУ уничтожили пять складов боеприпасов оккупантов.

Контрнаступательные операции ВСУ на юге

Украинские бойцы этим летом активизировали наступательные действия на юге Украины, а именно в Мелитопольском и Бердянском направлениях в Запорожской и Донецкой областях. За это время удалось освободить более 10 населенных пунктов.

Пока что продвижение сил обороны сдерживают минные поля врага и построенная оккупантами мощная линия обороны.

Детальнее о том, как развивается контрнаступление ВСУ после двух месяцев - читайте в материале РБК-Украина.

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