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Десять артсистем і три дрони. Тарнавський розповів про ситуацію на південному фронті

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Четвер 17 серпня 2023 19:33
Десять артсистем і три дрони. Тарнавський розповів про ситуацію на південному фронті Фото: ситуація на південному фронті (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Сили оборони на Таврійському напрямку продовжують завдавати втрат російським окупантам у живій силі та техніці. Артилерійські підрозділи української армії протягом доби виконали 1338 вогневих завдань.

Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угрупування військ "Таврія" Олександр Тарнавський, передає РБК-Україна з посиланням на його Telegram-канал.

Зазначається, що за останню добу втрати ворога вбитими, пораненими та полоненими склали 240 осіб (загиблі - 88, поранені - 145, полонені - 7).

Крім того, українські військові знищили 25 одиниць військової техніки росіян. Зокрема:

  • один танк,
  • пʼять ББМ,
  • десять артилерійських систем та мінометів,
  • три БпЛА,
  • шість одиниць автомобільної техніки.

Також ЗСУ знищили пʼять складів боєприпасів окупантів.

Контрнаступальні операції ЗСУ на півдні

Українські бійці цього літа активізували наступальні дії на півдні України, а саме у Мелітопольському та Бердянському напрямках у Запорізькій та Донецькій областях. За цей час удалося звільнити понад 10 населених пунктів.

Поки що просування Сил оборони стримують мінні поля ворога і побудована окупантами потужна лінія оборони.

Детальніше про те, як розвивається контрнаступ ЗСУ після двох місяців - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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