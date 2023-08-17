Десять артсистем і три дрони. Тарнавський розповів про ситуацію на південному фронті
Сили оборони на Таврійському напрямку продовжують завдавати втрат російським окупантам у живій силі та техніці. Артилерійські підрозділи української армії протягом доби виконали 1338 вогневих завдань.
Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угрупування військ "Таврія" Олександр Тарнавський, передає РБК-Україна з посиланням на його Telegram-канал.
Зазначається, що за останню добу втрати ворога вбитими, пораненими та полоненими склали 240 осіб (загиблі - 88, поранені - 145, полонені - 7).
Крім того, українські військові знищили 25 одиниць військової техніки росіян. Зокрема:
- один танк,
- пʼять ББМ,
- десять артилерійських систем та мінометів,
- три БпЛА,
- шість одиниць автомобільної техніки.
Також ЗСУ знищили пʼять складів боєприпасів окупантів.
Контрнаступальні операції ЗСУ на півдні
Українські бійці цього літа активізували наступальні дії на півдні України, а саме у Мелітопольському та Бердянському напрямках у Запорізькій та Донецькій областях. За цей час удалося звільнити понад 10 населених пунктів.
Поки що просування Сил оборони стримують мінні поля ворога і побудована окупантами потужна лінія оборони.
Детальніше про те, як розвивається контрнаступ ЗСУ після двох місяців - читайте у матеріалі РБК-Україна.
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