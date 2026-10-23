"Деструктивная спираль". Эксперт предупредил о новых убытках из-за повышения тарифов УЗ

"Рост тарифа сокращает объемы производства и отгрузок грузоотправителей, что автоматически снижает доходы перевозчика и заставляет его снова инициировать очередной раунд индексации. Это деструктивная тарифная спираль", - пояснил Зинченко.

По его данным, в 2025 году объемы перевозок УЗ сократились на 7,8%, до 161,3 млн. тонн. В первом полугодии 2026 падение продолжилось и составило еще 6,2%. А убыток компании за первые четыре месяца 2026 достиг 9,3 млрд грн после 7,6 млрд грн за весь 2025 год.

Зинченко отмечает: около 80% расходов УЗ условно-постоянными. Речь идет о содержании путей, энергосетей, диспетчеризации и другой инфраструктуре. Когда перевозок становится меньше, эти расходы никуда не исчезают, а себестоимость каждой перевозимой тонны, напротив, растет.

Больше всего это сказывается на горно-металлургическом комплексе – ведь, в отличие от зерна или части стройматериалов, большие объемы руды и металлопродукции невозможно переориентировать на автотранспорт.

"Если себестоимость логистики выходит за предел рентабельности, ГМК просто останавливает мощности", – говорит директор GMK Center.

В качестве примера он привел Ингулецкий ГОК, который находится в простое из-за высоких затрат на логистику и электроэнергию.

По мнению Зинченко, еще одна системная проблема УЗ - кросс-субсидирование пассажирских перевозок за счет грузового сегмента. По его словам, в нынешних условиях промышленность не может продолжать финансировать социальные обязательства государства из-за завышенных грузовых тарифов. В то же время ущерб пассажирского и пригородного сообщения должен покрываться из госбюджета, а не перекладываться на экспортеров.

Параллельно восстановлению разрушенной железнодорожной инфраструктуры и локомотивного хозяйства Зинченко предлагает создать фонд поддержки железнодорожной инфраструктуры - международную платформу для привлечения грантового финансирования.

"Именно гранты, а не новые коммерческие кредиты могли бы снизить финансовое давление на УЗ и позволить ввести мораторий на повышение грузовых тарифов по меньшей мере до завершения военного положения", - убежден эксперт.

Отдельно в GMK Center предлагается ввести льготные тарифы для предприятий, расположенных в радиусе до 150 км от фронта. Это могут быть понижающие коэффициенты УЗ или адресное государственное субсидирование перевозок.

"Главный вопрос здесь не в юридической возможности, а в политической воле правительства поддержать предприятия востока и юга, которые одновременно работают под обстрелами, испытывают проблемы с энергоснабжением и сталкиваются с высокой стоимостью логистики", - подчеркнул Зинченко.