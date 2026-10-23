"Деструктивна спіраль". Експерт попередив про нові збитки через підвищення тарифів УЗ

"Зростання тарифу скорочує обсяги виробництва та відвантажень вантажовідправників, що автоматично знижує доходи перевізника й змушує його знову ініціювати черговий раунд індексації. Це деструктивна тарифна спіраль", - пояснив Зінченко.

За його даними, у 2025 році обсяги перевезень УЗ скоротилися на 7,8%, до 161,3 млн тонн. У першому півріччі 2026 року падіння продовжилося і становило ще 6,2%. А збиток компанії за перші чотири місяці 2026 року сягнув 9,3 млрд грн після 7,6 млрд грн за весь 2025 рік.

Зінченко наголошує: близько 80% витрат УЗ є умовно-постійними. Йдеться про утримання колій, енергомереж, диспетчеризацію та іншу інфраструктуру. Коли перевезень стає менше, ці витрати нікуди не зникають, а собівартість кожної перевезеної тонни, навпаки, зростає.

Найбільше це б’є по гірничо-металургійному комплексу – адже, на відміну від зерна чи частини будматеріалів, великі обсяги руди та металопродукції неможливо переорієнтувати на автотранспорт.

"Якщо собівартість логістики виходить за межу рентабельності, ГМК просто зупиняє потужності", - каже директор GMK Center.

Як приклад він навів Інгулецький ГЗК, який перебуває у простої через високі витрати на логістику та електроенергію.

На думку Зінченка, ще одна системна проблема УЗ - крос-субсидування пасажирських перевезень коштом вантажного сегмента. За його словами, у нинішніх умовах промисловість не може продовжувати фінансувати соціальні зобов’язання держави через завищені вантажні тарифи. Натомість збитки пасажирського та приміського сполучення мають покриватися з держбюджету, а не перекладатися на експортерів.

Паралельно для відновлення зруйнованої залізничної інфраструктури та локомотивного господарства Зінченко пропонує створити фонд підтримки залізничної інфраструктури - міжнародну платформу для залучення грантового фінансування.

"Саме гранти, а не нові комерційні кредити, могли б знизити фінансовий тиск на УЗ і дозволити запровадити мораторій на підвищення вантажних тарифів щонайменше до завершення воєнного стану", - переконаний експерт.

Окремо в GMK Center пропонують запровадити пільгові тарифи для підприємств, розташованих у радіусі до 150 км від фронту. Це можуть бути понижуючі коефіцієнти УЗ або адресне державне субсидування перевезень.

"Головне питання тут не в юридичній можливості, а в політичній волі уряду підтримати підприємства сходу та півдня, які одночасно працюють під обстрілами, мають проблеми з енергопостачанням і стикаються з високою вартістю логістики", - наголосив Зінченко.