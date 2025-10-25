Дешевый газ: Молдова снизила тариф на транзит "голубого топлива" из Греции в Украину
Молдова приняла решение на период отопительного сезона 2025-2026 годов в Украине снизить тариф на транзит газа из Греции. Скидка составит 50%.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальное заявление Национального агентства по регулированию энергетики Молдовы (ANRE)
Агентство 24 октября приняло решение, которое позволит обеспечить поставки природного газа в Украину. Это совместная инициатива операторов систем передачи природного газа Греции, Болгарии, Румынии, Молдовы и Украины.
"Инициатива направлена на укрепление региональной энергетической безопасности и обеспечение поставок природного газа в Украину", - отметили в агентстве.
ANRE утвердило снижение тарифа на транспортировку газа в Украину для молдавского оператора ГТС Vestmoldtransgaz. Аналогичную скидку применяет румынский оператор ГТС Transgaz. Она составит 50% и будет действовать шесть месяцев - с ноября 2025 года по апрель 2026 года.
Скидка интересна тем, что уменьшит общие суммарные расходы Украины на импорт газа. Фактически, будет удешевлена логистика топлива, что позволит закупать его больше, имея тот же объем финансовых ресурсов. Это очень актуально на фоне того, что из-за российских терактов против газодобычи Украина планирует увеличить импорт газа.
Украина закупает газ
Напомним, что премьер-министр Украины Юлия Свириденко отметила, что стране срочно нужно решать вопрос о дополнительном импорте газа из-за потерь добычи. Но точные объемы импорта публично не оглашаются - правительство засекретило эту информацию.
Известно, что Кабинет министров Украины 23 октября принял решение выделить дополнительные 8,4 млрд гривен (около 200 млн долларов) на импорт газа в течение отопительного сезона 2025-2026 годов. Но для приобретения запланированных к покупке 4,6 млрд кубометров газа нужно значительно больше - около 2,3 млрд долларов.