Аренда жилья в Чехии: какие цены в регионах и где искать варианты квартир
Украинским беженцам в Чехии после 150 дней в гуманитарном жилье необходимо самим арендовать квартиру или комнату. С сентября 2024 года этот срок сократят до 90 дней.
В каких регионах страны самая дешевая аренда жилья и на каких ресурсах можно искать варианты квартир, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на proukrainu.blesk.cz.
В каких регионах аренда жилья самая дешевая
Самая дешевая аренда жилья в Чехии – в приграничных регионах с промышленным прошлым. Города там уже начинают культурно развиваться, но цены на квартиры не повышаются.
В частности, в Устецком крае стоимость аренды квадратного метра составляет 172 чешские кроны (692 евро за квартиру на 100 кв. м), в Моравско-Силезском – 180 крон (724 евро за 100-метровое жилье).
Средняя стоимость арендной платы за 1 кв. м в Чехии – 287 чешских крон (11,55 евро). Это значит, что квартира площадью 50 кв. м в среднем обойдется в 577 евро в месяц.
Цены на аренду жилья за кв.м следующие:
- Прага – 342 кроны (13,77 евро);
- Среднечешский край – 248 крон (13,77 евро);
- Южно-чешский край – 204 крон (8,21 евро);
- Пльзеньский край – 227 крон (9,14 евро);
- Карловарский край – 184 крон (7,41 евро);
- Устецкий край – 172 крон (6,92 евро);
- Либерецкий край – 204 крон (8,21 евро);
- Краловеградецкий край – 212 крон (8,53 евро);
- Пардубицкий край – 215 крон (8,65 евро);
- Оломоуцкий край – 204 крон (8,21 евро);
- Морево-Силезский край – 180 крон (7,24 евро);
- Южноморавский край – 275 крон (11,07 евро);
- Злинский край – 194 крон (7,81 евро);
- край Высочина – 182 крон (7,33 евро).
Фото: Жилые дома в городе Брно, Южноморовский край (unsplash.com )
На каких ресурсах можно найти варианты аренды жилья
Спрос на аренду жилья в Чехии высокий, а с сентября искать крышу над головой придется даже уязвимым категориям беженцев, пока имеющих право оставаться в бесплатном гуманитарном жилье и после 150 дней.
В Чехии действуют платформы с объявлениями от владельцев недвижимости и те, на которых можно воспользоваться услугами риэлтора. Самые известные следующие:
- sreality.cz – портал поиска жилья по территории и цене. Доступны чешская, английская, русская версии. За помощь риэлторам нужно платить.
- bezrealitky.cz – ресурс для поиска жилья без посредников. Есть только версия на чешском языке. Можно получить помощь в оформлении договора за небольшую оплату и полное юридическое сопровождение владельцам.
Также можно искать варианты жилья на таких ресурсах с разными рубрикаторами:
На портале по поиску жилья BezRealitky советуют арендовать большие по площади квартиры, потому что стоимость квадратного метра у таких ниже, а одно из преимуществ – совместное проживание с другими людьми.
Фото: Квартира в аренду ( unsplash.com )
В то же время низкая цена может свидетельствовать о проблемах с жильем – например, квартира может быть неутеплена, иметь слабое отопление, старый ремонт.
Также среди объявлений встречаются предложения сдать в аренду подвалы или гаражи. Следует знать, что в таких помещениях запрещено жить.
Напомним, мы писали, как получить единовременную помощь в Чехии, если нет денег на жилье. Для выплаты учитывают доходы за 3 месяца.
Также мы рассказывали, куда обращаться украинцам, которые не могут арендовать жилье. Социальное жилье могут выделить местные власти.
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