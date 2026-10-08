Дешевле на 75% и быстрее GPT-6 Luna: Anthropic представила Claude Haiku 5.5

Разработчики позиционируют новинку как "быстрый инструмент в собственной линейке на стандартных скоростях".

Благодаря высокой скорости ответа модель эффективно показывает себя в системах онлайн поддержки клиентов и во время автоматизированного управления браузером.

Помимо самостоятельной работы, Haiku 5.5 органически дополняет более мощные продукты Anthropic - Opus 5.5 и Sonnet 5.5, выступая в качестве вспомогательного субагента при написании и анализе программного кода.

Производительность и настройка

Haiku 5.5 стала первой моделью в своем классе, получившей переключатель уровня усилий (effort setting).

Это позволяет разработчикам и пользователям самостоятельно определять приоритеты для конкретной задачи - оптимизировать процессы для максимальной экономии средств или для получения наивысшего уровня интеллекта.

В сравнительных тестах на управление настоящей компьютерной системой для выполнения сложных многошаговых задач (бенчмарк OSWorld 2.1) новенькая модель достигла точности 72,4 процента.

Для сравнения, предыдущая версия Haiku 4.5 показывала результат в 15,7 процента, а конкурирующая модель GPT-6 Luna от OpenAI - 48,9 процента.

Первые корпоративные клиенты, в частности, сервисы Asana и HubSpot, отметили сокращение задержки выполнения задач более чем на 30 процентов и ускорение генерации ответов в 2,5 раза.

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Цены и новые условия использования

Стоимость обработки запросов в объеме до 100 000 токенов снизилась на 90 процентов.

Для входных токенов цена составляет 0,10 доллара за миллион токенов, а для выходных - 50 центов . Запросы более 100 000 токенов подешевели на 50 процентов (0,50 и 2,50 доллара за миллион входящих и выходных токенов соответственно).

Вместе с этим релизом Anthropic уменьшила затраты и для пользователей флагманской модели Claude Sonnet 5.5. Цена кэшированного чтения снизилась вдвое - с 0,20 до 0,10 доллара за миллион токенов.

Кроме того, компания ввела ежемесячные бонусы для разработчиков. Подписчики тарифа Max 5x будут получать 100 долларов на API-счет ежемесячно, пользователи Max 20x - 200 долларов, а корпоративные подписчики тарифа Team - до 500 долларов на команду.

Эти средства предназначены для экспериментов и разработки собственных приложений и агентов на платформе Claude.

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Безопасность и доступность

В новой версии существенно улучшены показатели выравнивания (alignment) и безопасности. Модель реже демонстрирует нежелательное поведение и имеет высокий уровень защиты от несанкционированного использования.

Системы защиты в области кибербезопасности позволяют выполнять широкий спектр оборонных задач, но надежно блокируют попытки тестирования на проникновение или другие методы, которыми обычно пользуются злоумышленники.

Защита в области биологии позволяет проводить научные исследования, но ограничивает вредоносные запросы.

Claude Haiku 5.5 уже доступна на платформе Claude Platform, а также в облачных инфраструктурах Amazon Web Services, Google Cloud и Microsoft Azure.

Для разработчиков также обновили библиотеки SDK для языков Python и TypeScript с поддержкой бета-функций управления компьютером и браузером.