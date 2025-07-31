Дешевый украинский продукт, который снизит давление через 2 недели потребления

Какой именно недорогой овощ поможет гипертоникам, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Daily Express.

В частности, речь идет о свекольном соке, который богат нитратами - соединением, играющим ключевую роль в некоторых функциях организма и связанным со снижением кровяного давления и здоровым функционированием кровеносных сосудов.

Исследователи из Университета Эксетера считают, что свекольный сок может положительно влиять на здоровье сердца, вызывая изменения в бактериях, присутствующих в ротовой полости.

Как это работает? Влияние на микробиом ротовой полости

В исследовании участники пили регулярные дозы богатого нитратами свекольного сока, а затем - плацебо-версию, из которой нитраты были удалены. Когда участники пили свекольный сок, тесты показали заметное уменьшение количества бактерий ротовой полости Prevotella и увеличение роста бактерий, известных своей пользой для здоровья, таких как Neisseria.

"Это исследование показывает, что богатые нитратами продукты изменяют микробиом ротовой полости таким образом, что может привести к уменьшению воспаления, а также к снижению артериального давления у пожилых людей. Это открывает путь для больших исследований, чтобы изучить влияние факторов образа жизни и биологического пола на то, как люди реагируют на диетические добавки с нитратами", - сказал профессор Энди Джонс, соавтор исследования из Университета Эксетера.

Результаты исследования и рекомендации

В исследовании приняли участие 39 взрослых в возрасте до 30 лет и 36 человек в возрасте 60-70 лет, которые в течение двух недель тестировали каждую формулу напитка. Изменения в микробиоме ротовой полости наблюдались в обеих возрастных группах, но артериальное давление снизилось только у старших участников.

У старших участников также было более высокое среднее артериальное давление в начале исследования, которое снизилось после употребления богатого нитратами свекольного сока, но не после приема плацебо.