ua en ru
Чт, 31 июля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Путешествия Еда Здоровая жизнь Мода и красота Психология
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Дешевый украинский продукт, который снизит давление через 2 недели потребления

Четверг 31 июля 2025 13:33
UA EN RU
Дешевый украинский продукт, который снизит давление через 2 недели потребления Фото: Свекольный сок прекрасно снижает давление (Unsplash)
Автор: Людмила Жукова

Согласно новому исследованию, употребление нескольких ежедневных порций овощного сока может помочь пожилым людям снизить артериальное давление.

Какой именно недорогой овощ поможет гипертоникам, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Daily Express.

В частности, речь идет о свекольном соке, который богат нитратами - соединением, играющим ключевую роль в некоторых функциях организма и связанным со снижением кровяного давления и здоровым функционированием кровеносных сосудов.

Исследователи из Университета Эксетера считают, что свекольный сок может положительно влиять на здоровье сердца, вызывая изменения в бактериях, присутствующих в ротовой полости.

Как это работает? Влияние на микробиом ротовой полости

В исследовании участники пили регулярные дозы богатого нитратами свекольного сока, а затем - плацебо-версию, из которой нитраты были удалены. Когда участники пили свекольный сок, тесты показали заметное уменьшение количества бактерий ротовой полости Prevotella и увеличение роста бактерий, известных своей пользой для здоровья, таких как Neisseria.

"Это исследование показывает, что богатые нитратами продукты изменяют микробиом ротовой полости таким образом, что может привести к уменьшению воспаления, а также к снижению артериального давления у пожилых людей. Это открывает путь для больших исследований, чтобы изучить влияние факторов образа жизни и биологического пола на то, как люди реагируют на диетические добавки с нитратами", - сказал профессор Энди Джонс, соавтор исследования из Университета Эксетера.

Результаты исследования и рекомендации

В исследовании приняли участие 39 взрослых в возрасте до 30 лет и 36 человек в возрасте 60-70 лет, которые в течение двух недель тестировали каждую формулу напитка. Изменения в микробиоме ротовой полости наблюдались в обеих возрастных группах, но артериальное давление снизилось только у старших участников.

У старших участников также было более высокое среднее артериальное давление в начале исследования, которое снизилось после употребления богатого нитратами свекольного сока, но не после приема плацебо.

Вас может заинтересовать

Внимание: Этот материал носит исключительно общеобразовательный характер и не является медицинской консультацией. Информация предназначена для ознакомления с возможными симптомами, причинами и методами выявления заболеваний, но не должна использоваться для самодиагностики или самолечения. РБК-Украина не несет ответственности за диагнозы, поставленные на основе материалов сайта. В случае проблем со здоровьем обязательно обратитесь к квалифицированному врачу.

Читайте РБК-Украина в Google News
високий тиск Здоровое питание Здоровье
Новости
Ракетный удар по дому в Киеве: разрушен подъезд, под завалами люди - репортаж РБК-Украина
Ракетный удар по дому в Киеве: разрушен подъезд, под завалами люди - репортаж РБК-Украина
Аналитика
Эрдоган в игре. Состоится ли встреча Зеленского с Путиным и Трампом в Турции
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Эрдоган в игре. Состоится ли встреча Зеленского с Путиным и Трампом в Турции