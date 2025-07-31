Дешевий український продукт, який знизить тиск через 2 тижні споживання

Який саме недорогий овоч допоможе гіпертонікам, розповідає РБК-Україна з посиланням на Daily Express.

Зокрема, йдеться про буряковий сік, який багатий на нітрати - сполуку, що відіграє ключову роль у деяких функціях організму та пов'язана зі зниженням кров'яного тиску та здоровим функціонуванням кровоносних судин.

Дослідники з Університету Ексетера вважають, що буряковий сік може позитивно впливати на здоров'я серця, спричиняючи зміни в бактеріях, що присутні в ротовій порожнині.

Як це працює? Вплив на мікробіом ротової порожнини

У дослідженні учасники пили регулярні дози багатого на нітрати бурякового соку, а потім - плацебо-версію, з якої нітрати були вилучені. Коли учасники пили буряковий сік, тести показали помітне зменшення кількості бактерій ротової порожнини Prevotella та збільшення росту бактерій, відомих своєю користю для здоров'я, таких як Neisseria.

"Це дослідження показує, що багаті на нітрати продукти змінюють мікробіом ротової порожнини таким чином, що може призвести до зменшення запалення, а також до зниження артеріального тиску у людей похилого віку. Це відкриває шлях для більших досліджень, щоб вивчити вплив факторів способу життя та біологічної статі на те, як люди реагують на дієтичні добавки з нітратами", - сказав професор Енді Джонс, співавтор дослідження з Університету Ексетера.

Результати дослідження та рекомендації

У дослідженні взяли участь 39 дорослих віком до 30 років і 36 осіб віком 60-70 років, які протягом двох тижнів тестували кожну формулу напою. Зміни в мікробіомі ротової порожнини спостерігалися в обох вікових групах, але артеріальний тиск знизився лише у старших учасників.

У старших учасників також був вищий середній артеріальний тиск на початку дослідження, який знизився після вживання багатого на нітрати бурякового соку, але не після прийому плацебо.