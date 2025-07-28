5 привычек перед сном, которые помогут быстро снизить давление без таблеток

Контроль артериального давления в значительной степени зависит от образа жизни. Вечером организм готовится к отдыху и правильные действия перед сном могут помочь снизить давление естественным путем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Eating well .

Ограничьте алкоголь

Кардиолог Мэри Бранч рассказала, что для некоторых людей расслабление в конце дня может включать в себя бокал алкоголя перед сном. Однако, если у вас высокое кровяное давление, особенно важно сократить потребление алкоголя.

Хотя алкоголь может казаться расслабляющим, но со временем он может затруднить контроль артериального давления. Даже небольшое количество может препятствовать действию лекарств или создавать дополнительную нагрузку на сердце и кровеносные сосуды.

И чем больше вы пьете, тем выше повышается артериальное давление. Связь настолько сильна, что ежедневная порция алкоголя значительно повышает систолическое и диастолическое артериальное давление.

Кроме поддержания стабильного кровяного давления, важно правильно увлажнять организм. Просто выбирайте напитки без кофеина, поскольку он может усложнить сон.

Не забывайте о лекарствах

Если вам назначены лекарства для лечения гипертонии, стоит принимать их ежедневно.

Соблюдение назначенных лекарств от гипертонии имеет решающее значение для эффективного контроля артериального давления и снижения риска серьезных осложнений со здоровьем, таких как инфаркты и инсульты.

Постоянство является ключевым, поскольку эти лекарства лучше всего действуют, когда поддерживаются на стабильном уровне в организме. Пропуск дозы может нарушить этот баланс и потенциально помешать прогрессу.

Внедрение ежедневных напоминаний, таких как установка будильника или использование органайзера для таблеток, может помочь вам принимать лекарства вовремя.

Практикуйте осознанность

Медитация может быть полезной привычкой перед сном для здорового кровяного давления. Это может помочь снизить уровень стресса, а вместе с ним и кровяное давление.

Кроме того, это может помочь хорошо выспаться ночью, что также важно для снижения кровяного давления.

Делая небольшие, но сознательные шаги к расслаблению перед сном, вы можете настроить себя на спокойный сон.

Некоторые дополнительные способы борьбы со стрессом перед сном включают занятия йогой или легкую растяжку для снятия мышечного напряжения, ведение дневника для очищения ума и создание успокаивающей атмосферы путем уменьшения шума и приглушения света.

Избегайте закусок с высоким содержанием соли

Перекусы поздно вечером могут быть соблазнительными. Но если вы хотите поддерживать здоровое кровяное давление, крайне важно избегать продуктов с высоким содержанием натрия перед сном.

Употребление соленых закусок, таких как чипсы, может привести к задержке воды в организме. Это может увеличить давление на кровеносные сосуды.

Поэтому контроль потребления натрия, особенно перед сном, может помочь стабилизировать кровяное давление в течение ночи и способствовать улучшению общего здоровья сердечно-сосудистой системы.

Выбирайте закуски с низким содержанием натрия, такие как свежие фрукты, несоленые орехи или попкорн.

Создание комфортной среды в спальне

Создание правильной среды для сна может иметь удивительное влияние на здоровый уровень артериального давления. Прохладная, темная и комфортная спальня не только способствует лучшему сну, но и может поддерживать здоровье сердца, поощряя качественный сон.

Плохой сон может со временем привести к повышению артериального давления. Чтобы ваша спальня была комфортной, убедитесь, что там темно, тихо и прохладно.