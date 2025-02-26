Десантники взяли под контроль Котлино неподалеку от Покровска

Сичеславские десантники взяли под контроль населенный пункт Котлино неподалеку от Покровска. ВСУ выбили врага за пределы села и не дали тому закрепиться.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины.
В ходе штурмовых восстановительных действий, десантники 25 отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады ДШВ ВС Украины зачистили населенный пункт Котлино, что под Покровском.
Как отмечают военные, занятие этого населенного пункта позволило бы оккупантам выйти на трассу Покровск-Днепр, поэтому на его захват в свое время враг бросил значительные силы.
"Сичеславские десантники и смежные подразделения не позволили россиянам закрепиться в Котлиново и выбили оккупантов за его пределы", - подписано видео.
Сейчас Покровск стал основной целью россиян, оккупанты каждый день пытаются прорвать там оборону. Именно поэтому этот участок является одним из самых тяжелых отрезков фронта.
По словам представителя оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктора Трегубова, россияне изменили свою тактику наступления на Покровск. Теперь вместо того, чтобы атаковать город в лоб, они пытаются окружить его.
Заметим, что по состоянию на начало января было известно, что в Покровске оставалось еще около 7 300 мирных жителей.
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