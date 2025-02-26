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Десантники взяли під контроль Котлине неподалік Покровська

Ілюстративне фото: десантники взяли під контроль Котлине неподалік Покровська (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Січеславські десантники взяли під контроль населений пункт Котлине неподалік від Покровська. ЗСУ вибили ворога за межі села та не дали тому закріпитися.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Десантно-штурмових військ Збройних сил України.

У ході штурмових відновлювальних дій, десантники 25 окремої повітрянодесантної Січеславської бригади ДШВ ЗС України зачистили населений пункт Котлине, що під Покровськом.

Як зазначають військові, зайняття цього населеного пункту дозволило б окупантам вийти на трасу Покровськ-Дніпро, тому на його захоплення у свій час ворог кинув значні сили.

"Січеславські десантники та суміжні підрозділи не дозволили росіянам закріпитися у Котлиновому та вибили окупантів за його межі", - підписано відео.

Бої за Покровськ

Наразі Покровськ став основною ціллю росіян, окупанти кожного дня намагаються прорвати там оборону. Саме тому ця ділянка є однією з найважчих відрізків фронту.

За словами речника оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Віктора Трегубова, росіяни змінили свою тактику наступу на Покровськ. Тепер замість того, щоб атакувати місто в лоб, вони намагаються оточити його.

Зауважимо, що станом на початок січня було відомо, що в Покровську залишалося ще близько 7 300 мирних жителів.

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Війна в УкраїніПокровськ