Десантники взяли під контроль Котлине неподалік Покровська

У ході штурмових відновлювальних дій, десантники 25 окремої повітрянодесантної Січеславської бригади ДШВ ЗС України зачистили населений пункт Котлине, що під Покровськом.

Як зазначають військові, зайняття цього населеного пункту дозволило б окупантам вийти на трасу Покровськ-Дніпро, тому на його захоплення у свій час ворог кинув значні сили.



"Січеславські десантники та суміжні підрозділи не дозволили росіянам закріпитися у Котлиновому та вибили окупантів за його межі", - підписано відео.

Бої за Покровськ

Наразі Покровськ став основною ціллю росіян, окупанти кожного дня намагаються прорвати там оборону. Саме тому ця ділянка є однією з найважчих відрізків фронту.

За словами речника оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Віктора Трегубова, росіяни змінили свою тактику наступу на Покровськ. Тепер замість того, щоб атакувати місто в лоб, вони намагаються оточити його.