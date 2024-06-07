ua en ru
Пт, 07 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Десантники ВМС провели масштабные учения на побережье Черного моря (видео)

Украина, Пятница 07 июня 2024 10:10
UA EN RU
Десантники ВМС провели масштабные учения на побережье Черного моря (видео) Фото: десантники ВМС ВСУ провели масштабные учения на побережье Черного моря (facebook com navy mil gov ua)
Автор: Наталия Гурковская

Украинские десантники Военно-морских сил (ВМС) провели масштабные учения на побережье Черного моря.

Об сообщает РБК-Украина со ссылкой на ВМС ВС Украины.

"Группа десанта в боевой выкладке передислоцировалась с одного побережья на другое, выполняя маневрирование и избегая вражеских обстрелов, параллельно совершая обход потенциально опасных участков", - говорится в сообщении.

Катера и их экипажи отрабатывали перегруппировку, приемы сложного маневрирования, совместные действия в море.

"В финале - морские пехотинцы совершили высадку на необорудованное побережье, чтобы выполнить поставленную задачу", - добавили в ВМС ВСУ.

Напомним, в 2021 году Военно-морские силы ВСУ проводили военные учения в Черном море. В связи с этим была ограничена работа части портов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ВМС Война в Украине
NEWS
Олещук рассказал об отражении российской комбинированной атаки этой ночью
Олещук рассказал об отражении российской комбинированной атаки этой ночью
DAILY
Непростое лето и три сценария на осень. Сможет ли Украина спасти энергетику и не допустить блэкаут
Данила Крамаренкообозреватель РБК-Украина Непростое лето и три сценария на осень. Сможет ли Украина спасти энергетику и не допустить блэкаут