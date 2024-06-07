Десантники ВМС провели масштабные учения на побережье Черного моря (видео)

Об сообщает РБК-Украина со ссылкой на ВМС ВС Украины .

"Группа десанта в боевой выкладке передислоцировалась с одного побережья на другое, выполняя маневрирование и избегая вражеских обстрелов, параллельно совершая обход потенциально опасных участков", - говорится в сообщении.

Катера и их экипажи отрабатывали перегруппировку, приемы сложного маневрирования, совместные действия в море.

"В финале - морские пехотинцы совершили высадку на необорудованное побережье, чтобы выполнить поставленную задачу", - добавили в ВМС ВСУ.