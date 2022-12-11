RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Десантники разбили вражескую ДРГ в районе Бахмута (видео)

Иллюстративное фото: десантники разбили вражескую ДРГ в районе Бахмута (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Бойцы Десантно-штурмовых войск ВСУ разбили диверсионно-разведывательную группу российских оккупантов в районе Бахмута Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДШУ в Telegram.

Отмечается, что захватчики задействовали ДРГ для выявления системы обороны позиций украинских военных.

"Однако подобраться к позициям 71-й отдельной егерской бригады ДШВ не получилось - всевидящие дроны обнаружили передвижение врага, а минометная батарея накрыла их точным огнем", - говорится в сообщении.

По подтвержденным данным, по меньшей мере два захватчика были ликвидированы.

Напомним, спецназовцы СБУ одним точным ударом с ПТРК уничтожили российский "Камаз" и 10 захватчиков.

Кроме того, украинским бойцам удалось снять, чем занимаются россияне в окопе, когда на их головы падают мины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против УкраиныБахмут