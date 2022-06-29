Десантники за допомогою американської артилерії знищили ворожі гаубиці "Акація" (відео)

Українські захисники показали, як використовують отриману від партнерів артилерію. Десантники знищили ворожу батарею самохідних гаубиць 2С3 "Акація".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Командування Десантно-штурмових військ ЗСУ.
Артилеристи 81 бригади ДШВ та Сухопутних військ атакували окупантів американськими 155-мм гаубицями M777. Таким чином захисники ліквідували цілу батарею російських "Акацій".
Варто зазначити, що M777 - це найлегша причіпна гаубиця калібром 155 мм. Залежно від типу снаряда має дальність стрільби від 24 до 40 км. На озброєнні США знаходиться з 2005 року.
Нагадаємо, що Україна отримала гаубиці M777 від Канади та США.
Раніше ми розповідали, яка західна артилерія вже надійшла до України.
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