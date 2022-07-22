ЗСУ знищили вже 39 000 російських окупантів, - Генштаб
Фото: Росія втратила в Україні вже близько 39 000 своїх військових (Getty Images)
За минулу добу ЗСУ знищили ще 150 російських окупантів. Загалом від початку повномасштабної війни РФ вже втратила в Україні близько 39 000 своїх військових вбитими.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 22.07 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 39000 (+150) осіб ліквідовано,
- танків - 1704 (+0) од,
- бойових броньованих машин - 3920 (+8) од,
- артилерійських систем - 863 (+4) од,
- РСЗВ - 251 (+0) од,
- засоби ППО - 113 (+0) од,
- літаків - 221 (+0) од,
- гелікоптерів - 188 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 713 (+3),
- крилаті ракети - 167 (+0),
- кораблі /катери - 15 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 2803 (+22) од,
- спеціальна техніка - 72 (+0).
За даними Генштабу, найбільших втрат противник зазнав на Криворізькому та Бахмутському напрямках.
Нагадаємо, за минулу добу авіація ЗСУ завдала потужних ударів по опорних пунктах і скупченню ворога на півдні.
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