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Десантники показали в работе итальянский бронеавтомобиль LMV (видео)

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Украина, Среда 21 сентября 2022 12:43
Десантники показали в работе итальянский бронеавтомобиль LMV (видео) Фото: ВСУ на фронте используют автомобили Iveco LMV (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Украинские защитники используют на фронте бронеавтомобили LMV итальянского производителя Iveco. Десантники показали машину в работе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Командование Десантно-штурмовых войск ВСУ в Facebook.

Военные отмечают, что бронемобили быстры и безопасны, поскольку имеют крепкую бронекапсулу для защиты жизни и здоровья экипажа.

По словам десантников, автомобили LMV уже побывали на передовой и хорошо себя зарекомендовали. Бронированные машины очень маневренные и мощные. Это позволяет быстро и эффективно выполнять различные задачи в ходе боевых действий.

Напомним, недавно Германия передала Украине 50 бронетранспортеров Dingo, а также два РСЗО Mars II.

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