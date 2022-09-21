Десантники показали в работе итальянский бронеавтомобиль LMV (видео)

Украинские защитники используют на фронте бронеавтомобили LMV итальянского производителя Iveco. Десантники показали машину в работе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Командование Десантно-штурмовых войск ВСУ в Facebook.

Военные отмечают, что бронемобили быстры и безопасны, поскольку имеют крепкую бронекапсулу для защиты жизни и здоровья экипажа. По словам десантников, автомобили LMV уже побывали на передовой и хорошо себя зарекомендовали. Бронированные машины очень маневренные и мощные. Это позволяет быстро и эффективно выполнять различные задачи в ходе боевых действий.