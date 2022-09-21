Десантники показали в роботі італійський бронеавтомобіль LMV (відео)

Українські захисники використовують на фронті бронеавтомобілі LMV італійського виробника Iveco. Десантники показали машини в роботі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Командування Десантно-штурмових військ ЗСУ в Facebook.

Військові зазначають, що бронемобілі швидкі та безпечні, бо мають міцну бронекапсулу для захисту життя й здоров'я екіпажу. За словами десантників, автомобілі LMV вже побували на передовій та добре зарекомендували себе. Броньовані машини надзвичайно маневрені та потужні. Це дозволяє швидко й ефективно виконувати різноманітні завдання у ході бойових дій.