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Десантники показали, как уничтожают оккупантов в посадках с помощью дронов

Фото: Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Силы обороны Украины с помощью дронов-камикадзе и беспилотников Mavic уничтожают оккупантов, которые пытаются прятаться в посадках.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины.

"Операторы дронов 71 отдельной егерской бригады Десантно-штурмовых войск ежедневно уничтожают оккупантов на одном из самых горячих участков фронта", - говорится в сообщении.

Отмечается, что военные используют для этого FPV-дроны и беспилотники Mavic со сбросами, которые "не позволяют врагу спрятаться ни в посадках, ни в норах".

"Те из оккупантов, кому все же повезет выжить, со страхом слушают воздух - когда в следующий раз по их душу с угрожающим жужжанием снова прилетит украинская месть", - добавили военные.

ВСУ уничтожают врага

Потери России в войне в Украине на четверг, 26 октября, составили 810 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 297 120 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 30 артсистем и 33 автомобильной техники.

Также украинские бойцы на Таврическом направлении продолжают наносить урон российским захватчикам. В частности, за минувшие сутки ВСУ уничтожили 460 оккупантов, 49 единиц военной техники врага и два самоходных миномета "Тюльпан".

Ранее сообщалось, что бойцы Сил специальных операций (ССО) ВСУ уничтожили радиолокационный комплекс разведки и контроля стрельбы "Зоопарк-1" российских кафиров. Его стоимость превышает 10 миллионов долларов.

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