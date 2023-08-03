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Госизмена и незаконное обогащение: НАБУ и САП завершили расследование против Деркача

Фото: Андрей Деркач, бывший нардеп (wikipedia.org)
Автор: Татьяна Степанова

Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура завершили расследование в отношении народного депутата Украины III-IX созывов Андрея Деркача, подозреваемого в государственной измене и незаконном обогащении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

САП и НАБУ квалифицируют его действия по ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111, ст. 368-5 УК Украины.

Следствие установило, что народный депутат за 2019-2022 годы получил по меньшей мере 567 тысяч долларов от правоохранительных и разведывательных органов РФ за подрывную деятельность против Украины.

Отмечено, что деньги он отрабатывал путем совершения различных действий, в том числе и в публичной плоскости, направленных на дискредитацию имиджа Украины на международной арене, ухудшение дипломатических отношений между США и Украиной, а также усложнение интеграции Украины в Европейский Союз и НАТО.

Учитывая, что Деркач скрывается от следствия, в отношении него осуществляется специальное досудебное расследование.

Расследование против Деркача

Напомним, 27 октября 2022 года Высший антикоррупционный суд Украины заочно арестовал тогда еще парламентария Андрея Деркача. Он подозревается в том, что он за период с 2019 по 2022 год получил более полумиллиона долларов от россиян за подрывную деятельность против Украины.

При этом еще в сентябре 2022 Деркача объявляли в розыск. В мае президент Украины Владимир Зеленский утвердил новые санкции против 37 человек. В список попал и бывший народный депутат Андрей Деркач.

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НАБУСАП