В Госцентре занятости назвали сферу с наибольшим дефицитом кадров

По данным центра, на втором месте по нехватке кадров оказалась перерабатывающая промышленность с 9 тысячами открытых вакансий, а третью позицию заняла сфера размещения и питания, где не хватало 3 тысяч работников.

"Основными причинами кадрового дефицита является сокращение предложения рабочей силы из-за военных действий, миграции населения, мобилизации мужчин и женщин. Значительные изменения в экономике приводят к обострению структурной безработицы. Во многих профессиях наблюдается острая нехватка специалистов, при этом имеющиеся соискатели работы часто не имеют необходимых навыков", - заявил заместитель директора Государственного центра занятости Станислав Павленко.

По его словам, из-за мобилизации мужчин растет количество вакансий на традиционно мужских должностях.

"Если до начала войны женщины составляли 55% среди безработных, то сейчас их доля увеличилась до 81%", - отметил Павленко.

По состоянию на январь 2025 года наибольший дефицит кадров снова зафиксирован в сфере образования, где не хватало 1,5 тысячи работников, в том числе 800 - в дошкольном образовании.

По данным на 19 февраля 2025 года, на ресурсе "Единый портал вакансий", объединяющем данные Государственной службы занятости и шести ведущих украинских сайтов поиска работы, было опубликовано 217 тысяч вакансий. Средняя заработная плата в размещенных вакансиях составляла 23 тысячи гривен, сообщили в центре.