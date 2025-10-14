Госстат показал, как изменились цены на продукты: рекордный рост яиц и мяса

Яйца, яблоки и свинина подорожали больше всего

По данным статистического ведомства, в сентябре 2025 года по сравнению с сентябрем прошлого года больше всего подорожали яйца - с 35,3 до 54,2 гривен за десяток, или на 53,6%.

Яблоки прибавили в цене с 26,5 до 48,8 гривен за килограмм, что составляет рост на 84,4%. Существенно подорожало мясо: свинина выросла с 182,7 до 251,8 гривен за килограмм (+37,8%), куриное филе - с 168,3 до 226,3 гривен (+34,5%), а тушки курятины - с 91 до 118 гривен (+29,8%).

Рост цен на хлеб и крупы

Заметно выросли цены на хлебобулочные изделия. Хлеб из муки высшего сорта подорожал с 48,9 до 59,1 гривен за килограмм (+20,8%), а батон - с 26 до 30 гривен (+15,5%). Ржано-пшеничный хлеб вырос с 41,8 до 49,7 гривен (+18,9%).

Крупы также стали дороже. Манка подорожала с 23,2 до 29,2 гривен за килограмм (+25,7%), гречка - с 29,8 до 36 гривен (+20,8%), пшено - с 24,3 до 27,3 гривен (+12,7%), а ячневая крупа выросла с 17,8 до 23,5 гривен (+32,3%).

Молочные продукты и масло дорожают

Молоко подорожало с 40,1 до 47,5 гривен за литр (+18,2%), сметана - с 116,5 до 140,9 гривен за килограмм (+21%), а сыры - с 193,9 до 229 гривен (+18,1%). Масло сливочное выросло с 85 до 109,8 гривен за 200 граммов (+29,2%).

Масло подсолнечное подорожало с 63 до 83,2 гривен за литр (+32,2%). Молочные смеси для детского питания выросли с 146,5 до 165,1 гривен за 250 г (+12,7%).

Овощи резко подешевели

В отличие от белковых продуктов, овощи подешевели. Капуста упала с 28 до 14,2 гривен за килограмм (-49,4%), свекла - с 14,2 до 11,2 гривен (-21%), морковь - с 16,7 до 13,3 гривен (-20,3%), лук - с 15,6 до 13,1 гривен (-16,3%), а картофель - с 20,7 до 17,9 гривен (-13,3%).

Сахар тоже снизился в цене - с 35,1 до 31,9 гривен за килограмм (-9,2%).

