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"Киевстар" назвал суму финансового ущерба от кибератаки 12 декабря

Украина, Четверг 18 января 2024 13:36
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"Киевстар" назвал суму финансового ущерба от кибератаки 12 декабря Фото: "Киевстар" потерял 100 млн долларов из-за кибератаки (Getty Image)
Автор: Александр Белоус

VEON, материнская компания одного из двух крупнейших мобильных операторов Украины "Киевстар" заявила, что массированная кибератака 12 декабря 2023 года обойдется ей примерно в 3,6 млрд гривен (около 95 млн долларов).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Убытки вызваны мерами, которые компания приняла, чтобы компенсировать клиентам неудобства, вызванные сбоем.

Атака на "Киевстар"

Масштабный сбой в работе телекоммуникационной компании "Киевстар" произошел 12 декабря 2023 года. Во время сбоя несколько дней отсутствовала мобильная связь, мобильный и домашний интернет.

Как заявил Илья Витюк, начальник управления кибербезопасности СБУ в результате атаки было уничтожено "почти все", включая тысячи виртуальных серверов и ПК. Он назвал ее вероятно первым примером разрушительной кибератаки, которая "полностью разрушила ядро оператора связи".

По оценкам СБУ, российские хакеры могли украсть личную информацию, определить местонахождение телефонов, перехватить SMS-сообщения и, возможно, украсть аккаунты Telegram с тем уровнем доступа, который они получили.

После сбоя "Киевстар" отменил месячную плату для своих абонентов.

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