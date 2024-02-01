Украинское госпредприятие пострадало от кибератаки: поражено более 2000 компьютеров

Украинское государственное предприятие пострадало от кибератаки. В результате нее было поражено более 2000 компьютеров.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Государственную службу специальной связи и защиты информации Украины.

Что известно об атаке

"Правительственная команда реагирования на компьютерные чрезвычайные события Украины CERT-UA, которая действует при Госспецсвязи, оказала практическую помощь государственному предприятию", - говорится в сообщении.

Отмечается, что компьютеры компании подверглись массовому поражению вредоносной программой DIRTYMOE (PURPLEFOX), предоставляющей удаленный доступ к пораженным устройствам.

Как можно защититься от потенциальных атак

Команда провела исследование полученных образцов вредоносных программ, установила особенности функционирования инфраструктуры управляющих серверов и обнаружила более 2000 пораженных компьютеров в украинском сегменте сети Интернет.

Описанная активность отслеживается по идентификатору UAC-0027.

"Специалисты правительственной команды отмечают, что в случае эксплуатации компьютеров под управлением устаревших операционных систем для уменьшения потенциальной поверхности атаки рекомендуется выделить такие компьютеры (с помощью VLAN и/или физической сегментации) в отдельные сетевые сегменты с обязательной фильтрацией как входящих, так и исходящих информационных потоков", - добавили в Госспецсвязи.

Хакерская атака на "Киевстар"

12 декабря произошел масштабный сбой в работе компании "Киевстар". Сеть атаковали хакеры, по предварительным данным, российские. Правоохранители возбудили уголовное дело по восьми статьям.

Из-за сбоя в работе оператора по всей стране абоненты фиксировали отсутствие мобильной связи и интернета, не работал сайт и приложение. Кроме того, в ряде регионов "легла" система оповещения о воздушной тревоге, не работали терминалы.

Более подробно о масштабном сбое в "Киевстаре" - в материале РБК-Украина.