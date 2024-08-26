Почему могут лишить статуса безработного: в центре занятости назвали причины

Многие украинцы после начала полномасштабного военного вторжения со стороны России остались без работы и людям часто приходится становиться на учет в центрах занятости.

РБК-Украина узнало в Государственном центре занятости, как долго можно находиться в официальном статусе и почему его могут отменить.

Регистрация безработных

Для получения статуса безработного в Украине необходимо обратиться в любой центр занятости с соответствующим заявлением и пакетом документов. Процедура регулируется Порядком, утвержденным постановлением Кабинета Министров Украины №446 от 30 марта 2023 года.

Чтобы зарегистрироваться, необходимо иметь с собой паспорт, идентификационный код, трудовую книжку, документ об образовании и военный билет (при необходимости). Подать заявление можно лично в центре занятости или в электронной форме через Портал "Дія" или сайт Государственной службы занятости при наличии электронной подписи.

Основания для отмены статуса безработного

Предельные сроки нахождения в статусе зарегистрированного безработного в Украине не установлены. Однако регистрация безработного может быть прекращена по основаниям, определенным статьей 45 Закона Украины "О занятости населения" и пунктом 32 Порядка № 446.

Центр занятости прекращает регистрацию безработного со дня, когда:

лицо становится занятым (кроме участия в общественных работах временного характера, общественно полезных работах во время военного положения или других исключениях, указанных в законодательстве)

заключается трудовой договор (контракт) или гражданско-правовой договор о выполнении работ или оказании услуг

личность самостоятельно обеспечивает себя работой

назначается выплата денежного обеспечения родителям-воспитателям детских домов семейного типа, приемным родителям

назначается помощь по уходу за лицом с инвалидностью I или II группы, которая требует постоянного надзора

назначается помощь лицу, ухаживающему за ребенком с инвалидностью или за лицом с инвалидностью I группы или пожилого возраста, нуждающегося в постоянном постороннем уходе

лицо занимается другой деятельностью согласно Закону Украины "О занятости населения"

издан приказ (распоряжение) о возобновлении на работе

лицо поступает на обучение по дневной форме (кроме профессионального обучения по направлению центра занятости)

призывается на военную службу или альтернативную службу

суд приговорил лицо к лишению свободы, ограничению свободы, аресту

достигнута пенсионный возраст или назначена пенсия по возрасту на льготных условиях или за выслугу лет

подано заявление о желании осуществлять уход за ребенком до трех лет

подано заявление о прекращении регистрации

признано лицо неспособным к трудовой деятельности

обнаружено представление недостоверных данных

лицо выполняет оплачиваемую работу, кроме случаев, предусмотренных законодательством

прекращает профессиональное обучение без уважительных причин

отказывается от двух предложений подходящей работы

смерть человека или признание его умершим, безвестно отсутствующим, недееспособным

подано заявление о желании получать социальные услуги в другом центре занятости

отказывается от общественно полезных работ во время военного положения

второй раз отказывается от общественных работ временного характера

получено ходатайство о досрочном выходе на пенсию

Во время военного положения прекращение регистрации не применяется к членам добровольческих формирований при условии подтверждения их занятости на 40 часов в неделю.

Статус безработного могут также отменить при пересечении государственной границы при регистрации безработного:

со дня установления факта пересечения границы

с 15-го календарного дня непрерывного пребывания за пределами Украины

с 61-го календарного дня пребывания за пределами Украины совокупно в течение года (исключения указаны в законодательстве)

с 31-го календарного дня непрерывного пребывания за пределами Украины во время военного положения

Также можно избавиться от статуса безработного, если не посещать центры занятости без уважительных причин:

в течение 30 рабочих дней со дня, следующего за днем решения о таком посещении

в течение 14 рабочих дней после завершения общественных работ или срочного трудового договора

в течение 14 рабочих дней после окончания профессионального обучения

в течение 14 рабочих дней после окончания срока действия медицинской справки по беременности и родам

Во время военного положения требования абзаца второго подпункта 3 не распространяются на лиц, зарегистрированных в районах боевых действий, при условии посещения ими центра занятости в течение 30 календарных дней после прекращения или отмены военного положения.

Снять с регистрации в центре занятости могут также со дня установления факта невыполнения задач индивидуального плана трудоустройства без уважительных причин. Также остаться без статуса безработного со следующего дня после первого посещения центра занятости после прекращения или отмены военного положения в случае непредставления необходимых документов.