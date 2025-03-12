Госсекретарь США ответил, сохраняться ли санкции против России

"Каждая из санкций, введенных против России, остается в силе, все санкции, которые президент Трамп унаследовал. Они (россияне, - ред.) находятся под многими санкциями уже. Не сделано ничего, чтобы их отменить, они остаются в силе", - сказал он.

Комментируя планы США в отношении России, если Москва откажется от предложения о 30-дневном прекращении огня, Рубио заявил:

"Но мы не думаем, что это конструктивно будет мне сейчас стоять и произносить угрозы о том, что мы будем делать, если Россия скажет "нет". Давайте верить, что она скажет "да"".

Напомним, Соединенные Штаты 11 марта согласились возобновить военную помощь и обмен разведданными с Украиной после того, как Киев заявил о готовности поддержать предложение Вашингтона о 30-дневном прекращении огня с Россией.

После более чем восьмичасовых переговоров с украинскими официальными лицами в Джидде (Саудовская Аравия) госсекретарь США Марко Рубио заявил, что США теперь передадут предложение России, и теперь мяч на стороне Москвы.

Рубио заявил, что США "будут контактировать" с Россией уже 12 марта.