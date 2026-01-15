Госпредприятие Дія реформируют: что это означает и повлияет ли это на работу приложения

"Мы продолжаем работать в обычном режиме. Для пользователей приложения и портала ничего не меняется. Как всегда, сервисы работают 24/7, документы под рукой, а услуги предоставляются так же быстро", - подчеркнула Коваль.

Она объяснила, что изменение юридического формата компании с госпредприятия на акционерное общество предусмотрено законом "Об особенностях регулирования деятельности юрлиц отдельных организационно-правовых форм в переходной период и объединений юрлиц", а также решением правительства.

Теперь все госпредприятия в Украине должны изменить свою юридическую форму.

"Хочу отдельно отметить: Дія на 100% остается государственной . Слово "акционерное общество" в названии никак не означает приватизацию. Государство было, есть и будет единственным владельцем", - обратила внимание чиновница.

Также, по словам Коваль, в новом статусе компания получит современные инструменты для развития, которые раньше были недоступны классическому госпредприятию. Будет проще строит партнерства с украинским бизнесом и запускать совместные технологические проекты.