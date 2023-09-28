ua en ru
Чт, 28 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Гослесагентство планирует снизить цены на дрова перед отопительным сезоном

Украина, Четверг 28 сентября 2023 12:02
UA EN RU
Гослесагентство планирует снизить цены на дрова перед отопительным сезоном Фото: цены на дрова в Украине могут снизить (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Цена на топливные дрова в Украине должна отвечать потребностям военного времени. Стоимость будет уменьшена там, где это возможно.

Об этом сказал министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу министерства.

"Государственное агентство лесных ресурсов Украины должно как можно быстрее наработать четкую и прозрачную цену топливных дров для регионов. В случае необходимости - скорректировать логистику. Уменьшить стоимость дров, где это возможно сделать", - сказал он.

По его словам, цена должна отвечать потребностям военного времени.

"Предприятия ГП "Леса Украины" способны полностью обеспечить потребности регионов. Сейчас на складах более 130 тыс. кубометров дров", - сообщил Стрелец.

Обеспечение дровами

Напомним, в 2022 году в Украине снабжали бесплатными дровами жителей прифронтовых районов Николаевской, Херсонской, Черниговской, Днепропетровской, Сумской, Харьковской и Донецкой областей.

Кроме того, в 2022 году в Украине заработал государственный интернет-магазин дров для населения "ДроваЄ". На одного человека был установлен лимит на покупку в 15 кубометров дров на отопительный сезон.

Читайте РБК-Украина в Google News
дрова Отопительный сезон
NEWS
РФ ночью атаковала Украину дронами-камикадзе: силы ПВО сбили 34 "Шахеда"
РФ ночью атаковала Украину дронами-камикадзе: силы ПВО сбили 34 "Шахеда"
DAILY
Осень олигарха. Как Коломойский потерял власть и оказался на скамье подсудимых
Юлия Акимова, Ульяна Безпалько Осень олигарха. Как Коломойский потерял власть и оказался на скамье подсудимых