Гослесагентство планирует снизить цены на дрова перед отопительным сезоном
Цена на топливные дрова в Украине должна отвечать потребностям военного времени. Стоимость будет уменьшена там, где это возможно.
Об этом сказал министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу министерства.
"Государственное агентство лесных ресурсов Украины должно как можно быстрее наработать четкую и прозрачную цену топливных дров для регионов. В случае необходимости - скорректировать логистику. Уменьшить стоимость дров, где это возможно сделать", - сказал он.
По его словам, цена должна отвечать потребностям военного времени.
"Предприятия ГП "Леса Украины" способны полностью обеспечить потребности регионов. Сейчас на складах более 130 тыс. кубометров дров", - сообщил Стрелец.
Обеспечение дровами
Напомним, в 2022 году в Украине снабжали бесплатными дровами жителей прифронтовых районов Николаевской, Херсонской, Черниговской, Днепропетровской, Сумской, Харьковской и Донецкой областей.
Кроме того, в 2022 году в Украине заработал государственный интернет-магазин дров для населения "ДроваЄ". На одного человека был установлен лимит на покупку в 15 кубометров дров на отопительный сезон.