ua en ru
Чт, 28 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Держлісагентство планує знизити ціни на дрова перед опалювальним сезоном

Україна, Четвер 28 вересня 2023 12:02
UA EN RU
Держлісагентство планує знизити ціни на дрова перед опалювальним сезоном Фото: ціни на дрова в Україні можуть знизити (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Ціна на паливні дрова в Україні має відповідати потребам воєнного часу. Вартість буде зменшена там, де це можливо.

Про це сказав міністр захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міндовкілля.

"Державне агентство лісових ресурсів України має якнайшвидше напрацювати чітку та прозору ціну паливних дров для регіонів. У разі потреби - скоригувати логістику. Зменшити вартість дров, де це можливо зробити", - сказав він.

За його словами, ціна має відповідати потребам воєнного часу.

"Підприємства ДП "Ліси України" здатні повністю забезпечити потреби регіонів. Наразі на складах понад 130 тис. кубометрів дров", - додав Стрілець.

Забезпечення дровами

Нагадаємо, у 2022 році в Україні забезпечували безкоштовними дровами мешканців прифронтових районів Миколаївської, Херсонської, Чернігівської, Дніпропетровської, Сумської, Харківської та Донецької областей.

Крім того, у 2022 році в Україні запрацював державний інтернет-магазин дров для населення "ДроваЄ". На одну особу встановлено ліміт на покупку в 15 кубометрів дров на опалювальний сезон.

Читайте РБК-Україна в Google News
дрова Опалювальный сезон
NEWS
РФ вночі атакувала Україну дронами-камікадзе: сили ППО збили 34 "Шахеди"
РФ вночі атакувала Україну дронами-камікадзе: сили ППО збили 34 "Шахеди"
DAILY
Осінь олігарха. Як Коломойський втратив владу і опинився на лаві підсудних
Юлія Акимова, Уляна Безпалько Осінь олігарха. Як Коломойський втратив владу і опинився на лаві підсудних