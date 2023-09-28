Держлісагентство планує знизити ціни на дрова перед опалювальним сезоном

Ціна на паливні дрова в Україні має відповідати потребам воєнного часу. Вартість буде зменшена там, де це можливо.

Про це сказав міністр захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міндовкілля .

"Державне агентство лісових ресурсів України має якнайшвидше напрацювати чітку та прозору ціну паливних дров для регіонів. У разі потреби - скоригувати логістику. Зменшити вартість дров, де це можливо зробити", - сказав він.

За його словами, ціна має відповідати потребам воєнного часу.

"Підприємства ДП "Ліси України" здатні повністю забезпечити потреби регіонів. Наразі на складах понад 130 тис. кубометрів дров", - додав Стрілець.

Забезпечення дровами

Нагадаємо, у 2022 році в Україні забезпечували безкоштовними дровами мешканців прифронтових районів Миколаївської, Херсонської, Чернігівської, Дніпропетровської, Сумської, Харківської та Донецької областей.

Крім того, у 2022 році в Україні запрацював державний інтернет-магазин дров для населення "ДроваЄ". На одну особу встановлено ліміт на покупку в 15 кубометрів дров на опалювальний сезон.