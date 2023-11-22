"Помогли" Путину развязать войну. Более 50 депутатов России получили 15 лет тюрьмы

Более 50 депутатов Российской Федерации заочно получили 15 лет тюрьмы. Они "помогали" российскому диктатору Владимиру Путину начать полномасштабную войну в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Службы безопасности Украины.

Что случилось

15 февраля 2022 года депутаты поддержали постановление об обращении к Путину с просьбой признать "независимость" временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.

Уже 22 февраля они проголосовали за ратификацию "договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи" между Россией и "ЛДНР".

"В дальнейшем высшее военно-политическое руководство России использовало это решение как формальное основание для начала полномасштабного вторжения в Украину", - пишет пресс-служба.

Что грозит

Согласно ч. 3 ст. 110 Уголовного кодекса Украины, суд назначил депутатам России 15 лет лишения свободы заочно.

"Кроме того, в отношении еще 23-х российских депутатов - обвинительные акты направлены в суд", - добавляет СБУ.

Список осужденных депутатов РФ:

Аксаков Анатолий Геннадьевич, 28.11.1957 г.р.,

Аксененко Александр Сергеевич, 08.03.1986 г.р.

Бабич Иван Николаевич, 02.09.1982 г.р.,

Бессонов Евгений Иванович, 26.11.1968 г.р.,

Белоусов Вадим Владимирович, 02.10.1960 г.р.,

Блоцкий Владимир Николаевич, 10.11.1977 г.р.,

Григорьев Юрий Иннокентиевич, 20.09.1969 г.р.,

Гусев Дмитрий Геннадиевич, 23.07.1972 г.р.,

Дроздов Александр Сергеевич, 01.11.1970 г.р.

Езерский Николай Николаевич, 08.05.1956 г.р.,

Езубов Алексей Петрович, 10.02.1948 г.р.,

Иванов Максим Евгеньевич, 23.05.1987 г.р.,

Иванов Николай Николаевич, 17.01.1957 г.р.,

Иванюженков Борис Викторович, 25.02.1966 г.р.,

Ильиных Владимир Алексеевич, 20.05.1975 г.р.,

Ильтяков Александр Владимирович, 09.10.1971 г.р.,

Исаков Владимир Павлович, 25.02.1987 г.р.,

Каноков Тимур Борисович, 24.09.1972 г.р.,

Кашин Владимир Иванович, 10.08.1948 г.р.,

Корниенко Алексей Викторович, 22.07.1976 г.р.,

Кочиев Роберт Иванович, 16.03.1966 г.р.,

Куренной Алексей Владимирович, 18.01.1974 г.р.,

Лантратова Яна Валерьевна, 14.12.1988 г.р.,

Лебедев Олег Александрович, 12.10.1976 г.р.,

Лисицын Анатолий Иванович, 26.06.1947 г.р.,

Луговой Андрей Константинович, 19.09.1966 г.р.,

Лябихов Роман Михайлович, 07.05.1973 г.р.,

Мархаев Вячеслав Михайлович, 01.06.1955 г.р.,

Марченко Евгений Евгеньевич, 17.07.1972 г.р.,

Мельников Иван Иванович, 07.08.1950 г.р.,

Мусатов Иван Михайлович, 14.02.1976 г.р.,

Напсо Юрий Аисович, 17.04.1973 г.р.,

Нилов Ярослав Евгеньевич, 20.03.1982 г.р.,

Новиков Дмитрий Георгиевич, 12.09.1969 г.р.,

Осадчий Николай Иванович, 08.12.1957 г.р.,

Пантелеев Сергей Михайлович, 04.07.1951 г.р.,

Прокофьев Артем Вячеславович, 31.12.1983 г.р.,

Прусакова Мария Николаевна, 04.09.1983 г.р.,

Рашкин Валерий Федорович, 14.03.1955 г.р.,

Савицкая Светлана Евгеньевна, 08.08.1948 г.р.,

Свищев Дмитрий Александрович, 22.05.1969 г.р.,

Селезнев Валерий Сергеевич, 05.09.1964 г.р.,

Стекольщик Геннадий Иванович, 07.05.1952 г.р.,

Скоч Андрей Владимирович, 30.01.1966 г.р.,

Смолин Олег Николаевич, 10.02.1952 г.р.,

Соловьев Сергей Анатольевич, 01.05.1961 г.р.,

Сокол Сергей Михайлович, 17.12.1970 г.р.,

Станкевич Юрий Аркадьевич, 24.07.1976 г.р.,

Чернышев Борис Александрович, 25.06.1991 г.р.,

Шайхутдинов Рифат Габдулхакович, 23.12.1963 г.р.,

Шилкин Григорий Владимирович, 20.10.1976 г.р.,

Щапов Михаил Викторович, 20.09.1975 г.р.

Список депутатов РФ, в отношении которых в суд направлены обвинительные акты: