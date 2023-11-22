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"Помогли" Путину развязать войну. Более 50 депутатов России получили 15 лет тюрьмы

Среда 22 ноября 2023 14:33
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"Помогли" Путину развязать войну. Более 50 депутатов России получили 15 лет тюрьмы Фото: "Помогли" Путину развязать войну. СБУ сообщила о подозрении 52 депутатам России (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Более 50 депутатов Российской Федерации заочно получили 15 лет тюрьмы. Они "помогали" российскому диктатору Владимиру Путину начать полномасштабную войну в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Службы безопасности Украины.

Что случилось

15 февраля 2022 года депутаты поддержали постановление об обращении к Путину с просьбой признать "независимость" временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.

Уже 22 февраля они проголосовали за ратификацию "договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи" между Россией и "ЛДНР".

"В дальнейшем высшее военно-политическое руководство России использовало это решение как формальное основание для начала полномасштабного вторжения в Украину", - пишет пресс-служба.

Что грозит

Согласно ч. 3 ст. 110 Уголовного кодекса Украины, суд назначил депутатам России 15 лет лишения свободы заочно.

"Кроме того, в отношении еще 23-х российских депутатов - обвинительные акты направлены в суд", - добавляет СБУ.

Список осужденных депутатов РФ:

  • Аксаков Анатолий Геннадьевич, 28.11.1957 г.р.,
  • Аксененко Александр Сергеевич, 08.03.1986 г.р.
  • Бабич Иван Николаевич, 02.09.1982 г.р.,
  • Бессонов Евгений Иванович, 26.11.1968 г.р.,
  • Белоусов Вадим Владимирович, 02.10.1960 г.р.,
  • Блоцкий Владимир Николаевич, 10.11.1977 г.р.,
  • Григорьев Юрий Иннокентиевич, 20.09.1969 г.р.,
  • Гусев Дмитрий Геннадиевич, 23.07.1972 г.р.,
  • Дроздов Александр Сергеевич, 01.11.1970 г.р.
  • Езерский Николай Николаевич, 08.05.1956 г.р.,
  • Езубов Алексей Петрович, 10.02.1948 г.р.,
  • Иванов Максим Евгеньевич, 23.05.1987 г.р.,
  • Иванов Николай Николаевич, 17.01.1957 г.р.,
  • Иванюженков Борис Викторович, 25.02.1966 г.р.,
  • Ильиных Владимир Алексеевич, 20.05.1975 г.р.,
  • Ильтяков Александр Владимирович, 09.10.1971 г.р.,
  • Исаков Владимир Павлович, 25.02.1987 г.р.,
  • Каноков Тимур Борисович, 24.09.1972 г.р.,
  • Кашин Владимир Иванович, 10.08.1948 г.р.,
  • Корниенко Алексей Викторович, 22.07.1976 г.р.,
  • Кочиев Роберт Иванович, 16.03.1966 г.р.,
  • Куренной Алексей Владимирович, 18.01.1974 г.р.,
  • Лантратова Яна Валерьевна, 14.12.1988 г.р.,
  • Лебедев Олег Александрович, 12.10.1976 г.р.,
  • Лисицын Анатолий Иванович, 26.06.1947 г.р.,
  • Луговой Андрей Константинович, 19.09.1966 г.р.,
  • Лябихов Роман Михайлович, 07.05.1973 г.р.,
  • Мархаев Вячеслав Михайлович, 01.06.1955 г.р.,
  • Марченко Евгений Евгеньевич, 17.07.1972 г.р.,
  • Мельников Иван Иванович, 07.08.1950 г.р.,
  • Мусатов Иван Михайлович, 14.02.1976 г.р.,
  • Напсо Юрий Аисович, 17.04.1973 г.р.,
  • Нилов Ярослав Евгеньевич, 20.03.1982 г.р.,
  • Новиков Дмитрий Георгиевич, 12.09.1969 г.р.,
  • Осадчий Николай Иванович, 08.12.1957 г.р.,
  • Пантелеев Сергей Михайлович, 04.07.1951 г.р.,
  • Прокофьев Артем Вячеславович, 31.12.1983 г.р.,
  • Прусакова Мария Николаевна, 04.09.1983 г.р.,
  • Рашкин Валерий Федорович, 14.03.1955 г.р.,
  • Савицкая Светлана Евгеньевна, 08.08.1948 г.р.,
  • Свищев Дмитрий Александрович, 22.05.1969 г.р.,
  • Селезнев Валерий Сергеевич, 05.09.1964 г.р.,
  • Стекольщик Геннадий Иванович, 07.05.1952 г.р.,
  • Скоч Андрей Владимирович, 30.01.1966 г.р.,
  • Смолин Олег Николаевич, 10.02.1952 г.р.,
  • Соловьев Сергей Анатольевич, 01.05.1961 г.р.,
  • Сокол Сергей Михайлович, 17.12.1970 г.р.,
  • Станкевич Юрий Аркадьевич, 24.07.1976 г.р.,
  • Чернышев Борис Александрович, 25.06.1991 г.р.,
  • Шайхутдинов Рифат Габдулхакович, 23.12.1963 г.р.,
  • Шилкин Григорий Владимирович, 20.10.1976 г.р.,
  • Щапов Михаил Викторович, 20.09.1975 г.р.

Список депутатов РФ, в отношении которых в суд направлены обвинительные акты:

  • Дробот Мария Владимировна, 21.03.1982 г.р.,
  • Кабышев Сергей Владимирович, 04.09.1963 г.р.,
  • Калашников Леонид Иванович, 06.08.1960 г.р.,
  • Камнев Георгий Петрович, 05.10.1983 г.р.,
  • Коломейцев Николай Васильевич, 01.09.1956 г.р.,
  • Левченко Сергей Георгиевич, 02.11.1953 г.р.,
  • Леонов Олег Юрьевич, 10.09.1970 г.р.,
  • Леонов Сергей Дмитриевич, 09.05.1983 г.р.,
  • Марков Евгений Владимирович, 08.11.1973 г.р.,
  • Матвеев Михаил Николаевич, 13.05.1968 г.р.,
  • Миронов Сергей Михайлович, 14.02.1953 г.р.,
  • Наумов Станислав Александрович, 04.10.1972
  • Нечаев Алексей Геннадьевич, 30.08.1966, г.р.,
  • Новичков Николай Владимирович, 24.12.1974, г.р.,
  • Обухов Сергей Павлович, 05.10.1958, г.р.,
  • Останина Нина Александровна, 26.12.1955, г.р.,
  • Парфенов Денис Андреевич, 22.09.1987, г.р.,
  • Синельщиков Юрий Петрович, 26.09.1947, г.р.,
  • Сухарев Иван Константинович, 10.06.1978, г.р.,
  • Тайсаев Казбек Куцукович, 12.02.1967, г.р.,
  • Тарбаев Сангаджи Андреевич, 15.04.1982, г.р.,
  • Терентьев Александр Васильевич, 01.01.1961, г.р.,
  • Тумусов Федот Семенович, 30.06.1955, г.р.

Напомним, РБК-Украина писала о том, что в это время жителя Луганской области, помогавшего штурмовать украинские территории возле Бахмута,приговорили к 15 годам заключения за сотрудничество с россиянами .

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