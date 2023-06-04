В Госдуме РФ констатировали провал всех целей Путина в войне против Украины

Таким образом в Госдуме представитель провластной партии "Единая Россия" констатировал полный стратегический провал широкомасштабной военной агрессии против Украины.

"Когда разговор заходит о логике этой "специальной военной операции". Вы же понимаете, что она состояла в том - если я правильно понимаю, я не читал этих планов, - она состояла в том, что достаточно быстро, после нашей силовой акции, Украинское государство разваливается, и без особенных жертв удается достичь того, чего не удалось достичь в течение восьми лет, пока пытались реализовать Минские соглашения", - рассказывал Затулин.

При этом он подчеркнул, что "этот план сорвался".

"Он просто был нереальный в своей основе... Значит, сейчас мы должны переходить к другому плану. Он должен быть. И мы по сути к нему переходим явочным порядком, просто не называем этого", - заявил представитель Госдумы.

В этом контексте чиновник напомнил об официально заявленных Путиным целях в начале агрессии против Украины, называемой Кремлем "СВО": "денацификация", "демилитаризация", нейтралитет Украины и "защита жителей" ОРДЛО.

"По какому из этих пунктов мы достигли результатов на сегодняшний день? Ни по одному. Более того, некоторые из них перестали иметь всякий смысл", - резюмирует Затулин.

Цели РФ и Украины

Отметим, что руководство РФ регулярно меняет свои цели в войне против Украины. Сначала Кремль заявлял о "денацификации и демилитаризации" Украины и намеревались якобы "защитить" население восточной части страны.

Теперь Москва стала заявлять, что уже хочет обезопасить территории РФ от обстрелов и операций в приграничных областях, подобных той, которую недавно осуществили подразделения "Русского добровольческого корпуса" и легиона "Свобода России".

При этом официальные представители Украины настаивают, что завершение войны возможно только при полной деоккупации территорий нашего государства и выводе войск РФ.

Добавим, что по словам советника руководителя Офиса президента Украины Михаила Подоляка, в войне РФ против Украины уже наступил переломный момент "с точки зрения стратегических целей, которые они могут сегодня ставить перед собой, и которые мы можем ставить".