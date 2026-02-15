У россиян массово конфискуют жилье, чтобы компенсировать расходы на войну в бюджете

В России стремительно растет практика конфискации имущества - за последние годы количество таких случаев выросло почти в 10 раз. Таким образом Кремль пытается "залатать дыры" в бюджете, который страдает от войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Службы внешней разведки Украины".

Количество судебных актов по уголовным делам с конфискацией имущества в РФ выросло с 11 тысяч до 31 тысячи в течение 2023-2025 годов.

По данным Верховного суда РФ, в 2022 году приговоры с конфискацией вынесли в отношении 4195 человек, тогда как в 2024-м - уже в отношении 24 078. По сравнению с 2020 годом этот показатель увеличился в 9,3 раза.

О необходимости наращивать количество дел с конфискацией ранее говорил и глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. По его словам, в прошлом году следователи наложили арест на имущество россиян на сумму около 24,5 млрд рублей - это на 25% больше, чем годом ранее.

Кроме того, фигуранты уголовных дел после начала преследования "добровольно" передали имущество, средства и ценности на 4,7 млрд рублей.

Институт конфискации как специальной меры вернули в Уголовный кодекс РФ еще в 2006 году. Тогда его применяли преимущественно по делам о коррупционных и экономических преступлениях как механизм возмещения ущерба.

С начала "СВО" правила поменялись

После начала полномасштабной войны против Украины перечень оснований для конфискации расширили. Речь идет, в частности, о сотрудничестве с иностранными организациями, диверсии, "фейках" об армии РФ и преступлениях против "государственной безопасности".

В конце прошлого года Конституционный суд РФ разрешил конфисковывать даже единственное жилье, приобретенное за законные средства, у родственников и третьих лиц, причастных к делу.

"Подобное стремление и упорство российского репрессивного аппарата к увеличению объемов применения наказания через конфискацию имущества с привязкой к определенным событиям объясняется исключительно попытками Кремля залатать дыры в государственном бюджете, страдающем от войны против Украины", - сообщили во внешней разведке.