У россиян массово конфискуют жилье, чтобы компенсировать расходы на войну в бюджете
В России стремительно растет практика конфискации имущества - за последние годы количество таких случаев выросло почти в 10 раз. Таким образом Кремль пытается "залатать дыры" в бюджете, который страдает от войны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Службы внешней разведки Украины".
Количество судебных актов по уголовным делам с конфискацией имущества в РФ выросло с 11 тысяч до 31 тысячи в течение 2023-2025 годов.
По данным Верховного суда РФ, в 2022 году приговоры с конфискацией вынесли в отношении 4195 человек, тогда как в 2024-м - уже в отношении 24 078. По сравнению с 2020 годом этот показатель увеличился в 9,3 раза.
О необходимости наращивать количество дел с конфискацией ранее говорил и глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. По его словам, в прошлом году следователи наложили арест на имущество россиян на сумму около 24,5 млрд рублей - это на 25% больше, чем годом ранее.
Кроме того, фигуранты уголовных дел после начала преследования "добровольно" передали имущество, средства и ценности на 4,7 млрд рублей.
Институт конфискации как специальной меры вернули в Уголовный кодекс РФ еще в 2006 году. Тогда его применяли преимущественно по делам о коррупционных и экономических преступлениях как механизм возмещения ущерба.
С начала "СВО" правила поменялись
После начала полномасштабной войны против Украины перечень оснований для конфискации расширили. Речь идет, в частности, о сотрудничестве с иностранными организациями, диверсии, "фейках" об армии РФ и преступлениях против "государственной безопасности".
В конце прошлого года Конституционный суд РФ разрешил конфисковывать даже единственное жилье, приобретенное за законные средства, у родственников и третьих лиц, причастных к делу.
"Подобное стремление и упорство российского репрессивного аппарата к увеличению объемов применения наказания через конфискацию имущества с привязкой к определенным событиям объясняется исключительно попытками Кремля залатать дыры в государственном бюджете, страдающем от войны против Украины", - сообщили во внешней разведке.
Экономика РФ переживает жесткий кризис
Напомним, на днях внешняя разведка Украины сообщила, что российская экономика переходит в фазу глубочайшего кризиса за последние 20 лет. В 2025 году дефицит федерального бюджета РФ вырос до 5,65 трлн рублей, превысив даже показатели пандемийного 2020 года.
Как писало РБК-Украина, накануне министр обороны Германии Борис Писториус заявил - Россия экономически не сможет потянуть ведение войны еще длительное время.
Как известно, основным источником наполнения бюджета агрессора является нефть и газ, которые тот продает за границу. Однако санкции и борьба коллективного запада с "теневым флотом" делают невозможными доходы РФ от энергорынка.