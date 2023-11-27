В Госдепе высказались о перспективах нового финансирования США для Украины

"Я считаю, что Сенат готовится принять меры в ближайшие несколько недель", - сказал он.

Представитель Госдепа озвучил мнение, что "значительное большинство" в Палате представителей поддерживают дополнительный документ, который "обеспечит решающую помощь в сфере безопасности Израилю, Тайваню и Украине, а также потенциально решит другие важные проблемы, такие как миграция".

"Мы доказали, что для безопасности США, для безопасности Североатлантического союза и для того, чтобы наши ключевые партнеры чувствовали себя в безопасности, крайне важно, чтобы мы оказывали запрошенную помощь", - подчеркнул О'Брайен.

Он добавил, что пакет включает в себя поддержку Украины в оборонной сфере, а также "ее экономическое процветание, которое позволит ей показать своему народу более светлое будущее и начать платить за свою оборону даже больше, чем она платит".

В этом контексте заместитель госсекретаря Штатов отметил, что в настоящее время Украина "оплачивает 60 процентов военных расходов на войну, а наши европейские союзники предоставляют еще большую сумму".

"Они (ЕС, - ред.) предоставили Украине помощь на сумму более 100 миллиардов евро, тогда как на данный момент США предоставили 70 миллиардов евро. Так что это действительно коалиционное усилие, и я думаю, что нашим партнерам важно услышать, что мы будем продолжать вносить свой вклад, даже пока наш Конгресс обсуждает следующие шаги того, что мы предоставим, - резюмировал он.

Оборонная помощь от США для Украины

Напомним, 1 октября Конгресс США принял законопроект о временном бюджете. Документ не включал новое финансирование помощи Украине, поскольку такую инициативу решили рассматривать отдельно.

После этого американский президент Джо Байден предложил Конгрессу выделить 106 миллиардов долларов. Большинство из этих средств (60 млрд долларов) хотят направить в помощь Украине. Также пакет предусматривал помощь Израилю.

Недавно президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что США выделили новый пакет военной помощи для нашего государства.

Между тем ранее глава комитета по разведке Палаты представителей США Майк Тернер заявил о том, что Штатам до конца 2023 года будет трудно принять новые меры по оказанию помощи Украине и Израилю.