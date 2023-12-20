В Госдепе отреагировали на слова Зеленского о поддержке США

Об этом заявил спикер Госдепа США Мэтью Миллер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его брифинг.

Спикер прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского, который выразил уверенность в поддержке Украины со стороны США.

"Мы (исполнительная власть) абсолютно поддерживаем Украину. Мы абсолютно готовы поддержать дополнительное финансирование для Украины. У нас остался один пакет, который мы можем предоставить Украине в этом году, и после этого мы исчерпаем наши возможности предоставления дополнительной помощи в сфере безопасности, поэтому я думаю, что это вопрос в Конгресс США", - сказал он.

Миллер подчеркнул, что Конгресс должен определиться по Украине до конца года, поскольку впереди тяжелый зимний период.

"Мы хотим, чтобы он (запрос президента США, - ред.) был принят до конца этого года. Это остается нашей целью и нашим приоритетом. Конгрессу придется решить, собираются ли они поддерживать Украину и предоставлять финансирование, необходимое для противостояния российскому вторжению, поскольку мы вступаем в зиму, которая, как мы ожидаем, будет очень тяжелой, или они не планируют это делать", - заявил спикер.

По словам Миллера, у администрации президента Джо Байдена нет альтернативного плана, чтобы обеспечить помощь Украине. Он подчеркнул, что источники финансирования иссякнут в течение нескольких следующих недель, поэтому "нам нужно, чтобы Конгресс действовал".

Что сказал Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский 19 декабря дал большую пресс-конференцию, на которой прокомментировал вопросы финансирования помощи Украине со стороны США. Глава государства выразил уверенность, что США не изменят Украине, а финансирование помощи будет принято.

"Что касается финансовой помощи. Работаем очень сильно над этим. Я уверен, что США нам не предадут и то, о чем мы договорились в США, будет выполнено в полном объеме", - сказал Зеленский.