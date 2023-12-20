У Держдепі відреагували на слова Зеленського про підтримку США

Про це заявив речник Держдепу США Метью Міллер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його брифінг.

Речник прокоментував слова президента України Володимира Зеленського, який висловив впевненість у підтримці України з боку США.

"Ми (виконавча влада) абсолютно підтримуємо Україну. Ми абсолютно готові підтримати додаткове фінансування для України. У нас залишився один пакет, який ми можемо надати Україні цього року, і після цього ми вичерпаємо наші можливості щодо надання додаткової допомоги у сфері безпеки, тому я думаю, що це питання до Конгресу США", - сказав він.

Міллер наголосив, що Конгрес має визначитися щодо України до кінця року, оскільки попереду важкий зимовий період.

"Ми хочемо, щоб він (запит президента США, - ред.) був ухвалений до кінця цього року. Це залишається нашою метою і нашим пріоритетом. Конгресу доведеться вирішити, чи збираються вони підтримувати Україну та надавати фінансування, необхідне для протистояння російському вторгненню, оскільки ми вступаємо в зиму, яка, як ми очікуємо, буде дуже важкою, або ж вони не планують це робити", - заявив речник.

За словами Міллера, в адміністрації президента Джо Байдена немає альтернативного плану, щоб забезпечити допомогу Україні. Він підкреслив, що джерела фінансування вичерпаються протягом кількох наступних тижнів, тому "нам потрібно, щоб Конгрес діяв".

Що сказав Зеленський

Президент України Володимир Зеленський 19 грудня дав велику прес-конференцію, на якій прокоментував питання фінансування допомоги Україні з боку США. Глава держави висловив впевненість, що США не зрадять Україну, а фінансування допомоги буде ухвалене.

"Що стосується фінансової допомоги. Працюємо дуже сильно над цим. Я впевнений, що США нас не зрадять і те, про що ми домовилися в США буде виконано в повному обсязі", - сказав Зеленський.