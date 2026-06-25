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В Госдепе США сделали громкое заявление о победе Украины в войне с РФ

02:00 25.06.2026 Чт
2 мин
Заместитель госсекретаря США также допустил пересмотр санкционной политики в отношении РФ
aimg Юлия Маловичко
В Госдепе США сделали громкое заявление о победе Украины в войне с РФ Фото: здание Госдепа США (из открытых источников)
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В Государственном департаменте США считают, что Украина находится в позиции, позволяющей говорить о ее преимуществе в войне против России.

Об этом заявил заместитель госсекретаря США по иностранной помощи, гуманитарным вопросам и свободе вероисповедания Джереми Левин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Mezhha.net.

Американский чиновник сделал заявление по Украине во время украинского ланча в Гданьске, организованного Фондом Виктора Пинчука - мероприятие состоялось накануне международной Конференции по вопросам восстановления Украины (URC-2026).

По его словам, Украина продолжает работать над фиксацией нового этапа войны и сейчас имеет позицию победителя.

"Пока мы находимся в таком положении, что Украина выигрывает войну", - заявил Джереми Левин.

Заместитель госсекретаря США также обратил внимание на изменение ситуации по сравнению с предыдущими годами. Он сказал, что ранее украинские военные ожидали зимы, когда российская армия могла замедлить активность, однако теперь, напротив, именно РФ рассчитывает на наступление холодов, в то время как Украина продолжает давление.

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Левин также напомнил, что даже в сложных зимних условиях Украина смогла изменить ход событий и нанести удары по объектам инфраструктуры на территории России.

"Сейчас очень важный момент: Украина может продолжать давить на фронт", – добавил он.

Кроме того, представитель Госдепартамента США упомянул о возможном пересмотре санкционной политики в отношении российской нефти. Он заверил, что Вашингтон и дальше будет координировать санкционные шаги с европейскими партнерами.

По словам Левина, США остаются верными поддержке Украины и продолжению международного давления на Россию.

США изменили вектор по Украине

Как известно, в последнее время Штаты изменили позицию по отношению к Украине на международной арене, обещая большую поддержку в войне и оценивая действия Киева как положительные.

В частности, речь идет о словах президента США Дональда Трампа. Он заявил, что дела у Владимира Зеленского по состоянию на сегодняшний день "идут неплохо" и он удерживает свои позиции в отношении РФ.

Следует отметить, что о возможном пересмотре санкционной политики по отношению к РФ говорил и сам Трамп. Киев рассматривает это как положительный сигнал.

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