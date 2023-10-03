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В Госдепе США заявили, что видят, как Украина "агрессивно борется с коррупцией"

Фото: представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Государственный департамент США увидел, что в последние недели Украина принимает "агрессивные меры" для преодоления коррупции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Госдепартамента США Мэтью Миллера.

Он отметил, что члены Конгресса США и члены ЕС потребуют антикоррупционных мер в Украине.

"Это изображают как нечто, что Украина должна сделать, чтобы заручиться поддержкой западных союзников и в конце концов реализовать свои европейские стремления, стать членом ЕС, и это, безусловно, правда", - сказал спикер.

Миллер подчеркнул, что с таким соседом, как Россия, Украина должна строить крепкую экономику.

"Они будут соседями с Россией всегда. Им нужна экономика, которая может поддерживать аппарат безопасности, чтобы сдерживать российскую агрессию в будущем. И они не смогут этого сделать, если коррупция будет широко распространена в разных секторах экономики", - подчеркнул он.

Также Миллер сообщил, что Госсекретарь США Энтони Блинкен общался с борьбой с коррупцией с президентом Владимиром Зеленским.

"Тайная стратегия" в отношении Украины

Издание Politico сообщило, что чиновники администрации президента США Джо Байдена подготовили конфиденциальную стратегию по Украине. В частности, в ней говорится, что в США гораздо больше озабочены коррупцией в Украине, чем это озвучивают публично.

Как пишет издание, в "деликатной, но несекретной" версии долгосрочного плана США излагаются многочисленные шаги, которые Вашингтон предпринимает, чтобы помочь Киеву искоренить должностные преступления и иным образом реформировать ряд украинских секторов.

В нем отмечается, что коррупция может вынудить западных союзников отказаться от борьбы Украины против вторжения России, и что Киев не может откладывать усилия в борьбе с коррупцией.

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коррупция