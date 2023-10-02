В администрации Байдена подготовили тайную стратегию по Украине, - Politico

Чиновники администрации президента США Джо Байдена подготовили конфиденциальную стратегию по Украине. В частности, в ней говорится, что в США гораздо больше обеспокоены коррупцией в Украине, чем это озвучивают публично.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico .

Как пишет издание, в "деликатной, но несекретной" версии долгосрочного плана США излагаются многочисленные шаги, которые Вашингтон предпринимает, чтобы помочь Киеву искоренить должностные преступления и иным образом реформировать ряд украинских секторов. В нем подчеркивается, что коррупция может заставить западных союзников отказаться от борьбы Украины против вторжения России, и что Киев не может откладывать усилия по борьбе с коррупцией.

"Восприятие коррупции на высшем уровне", как говорится в конфиденциальной версии документа, "может подорвать доверие украинской общественности и иностранных лидеров к правительству военного времени".

Как напоминает Politico, секретная версия "Интегрированной страновой стратегии" примерно в три раза длиннее публичной версии 22-страничного документа, который Госдепартамент разместил около месяца назад на своем сайте.

Как считают журналисты, администрация Байдена хочет оказать давление на Украину, чтобы она "прекратила взяточничество, не в последнюю очередь потому, что на кону стоят доллары США".

Что касается украинцев, "за кулисами происходят честные разговоры", сказал американский чиновник, знакомый с политикой в отношении Украины.

Как уверяет СМИ, "украинское взяточничество уже давно вызывает беспокойство у американских чиновников, вплоть до президента Джо Байдена".

Второй американский чиновник, знакомый с дискуссиями, подтвердил изданию сообщения, что администрация Байдена ведет переговоры с украинскими лидерами о потенциальной обусловленности будущей экономической помощи "реформами по борьбе с коррупцией и превращению Украины в более привлекательное место для частных инвестиций". Такие условия не рассматриваются для военной помощи, сказал чиновник.

Что представляет собой стратегия?

Интегрированная страновая стратегия - это продукт Госдепа, который опирается на вклад других частей правительства США, включая Министерство обороны. Он включает в себя списки целей, сроки их достижения и основные этапы, которые официальные лица США хотели бы видеть достигнутыми. Интересно, что Госдепартамент разрабатывает такие стратегии для многих стран раз в несколько лет.

Представитель Госдепартамента, выступая от имени ведомства, не уточнил, поделился ли Вашингтон более длинной версией стратегии с украинским правительством или существует секретная версия.

Уильям Тейлор, бывший посол США в Украине, сказал, что многие простые украинцы, скорее всего, приветствуют эту стратегию, потому что они тоже устали от повальной коррупции в своей стране.

"Все в порядке, "пока это не мешает той помощи, которую мы им оказываем для победы в войне", - сказал он.

О чем говорится в стратегии

В документе говорится, что выполнение американских целей в отношении Украины включает в себя выполнение обещаний США предоставить оборудование и обучение, чтобы помочь вооруженным силам Украины отражать атаки Кремля.

В конфиденциальной версии также описываются цели США, такие как помощь в реформировании элементов аппарата национальной безопасности Украины, чтобы обеспечить "децентрализованный, толерантный к риску подход к выполнению задач" и уменьшить "возможности для коррупции".

Хотя военный альянс НАТО не близок к тому, чтобы позволить Украине присоединиться, американская стратегия часто ссылается на желание заставить украинскую армию принять стандарты НАТО.

Главные моменты стратегии по Украине

Одним из моментов, перечисленных в конфиденциальной версии, является то, что Министерство обороны Украины "сформирует профессиональный корпус младших офицеров и унтер-офицеров, соответствующий стандартной доктрине и принципам НАТО". Даже формат и содержание украинских оборонных документов должны "отражать терминологию НАТО", говорится в конфиденциальном разделе стратегии.

Кроме того, одна из целей включает создание "плана сопротивления на национальном уровне". Как пишут журналисты, это может означать, что "простые украинцы будут сопротивляться, если Россия получит больше территории".

США также хотят, чтобы Украина производила собственную военную технику, создавая "отечественную оборонную промышленность, способную поддерживать основные потребности", а также среду, которая стимулирует стартапы в области оборонных информационных технологий, согласно одному из конфиденциальных разделов.

Официальные лица США, похоже, особенно обеспокоены ролью элиты в экономике Украины. "Деолигархизация, особенно энергетического и горнодобывающего секторов, является ключевым принципом построения лучшей Украины", - заявляет публичная часть стратегии. Одним из показателей успеха, как говорится в конфиденциальной версии, является то, что украинское правительство "принимает значимые реформы, децентрализирующие контроль над энергетическим сектором".

Соединенные Штаты, похоже, стремятся помочь украинским институтам укрепить свой надзорный потенциал. Перечисленные цели включают в себя все: от помощи местным органам власти в оценке коррупционных рисков до реформ в кадровых службах. В качестве примера можно привести стратегию, в которой говорится, что США помогают Счетной палате Украины улучшить ее аудиторскую и связанную с ней работу, отчасти для того, чтобы она могла отслеживать прямую бюджетную поддержку из Соединенных Штатов.

Стратегия также описывает способы, которыми Соединенные Штаты помогают украинскому сектору здравоохранения, киберзащите и организациям, которые борются с дезинформацией. Он призывает поддержать украинские антимонопольные усилия и инициативы, направленные на стимулирование увеличения налоговых поступлений в казну страны.

Конфиденциальная часть призывает финансовую систему Украины "увеличить кредитование для стимулирования расширения бизнеса" и снизить роль государства в банковском секторе. Одним из моментов на этом этапе является то, что "Альфа-банк" прозрачно возвращается в частную собственность".

Особые связи с США

Стратегия США, похоже, направлена на то, чтобы Украина не только сохранила свою ориентацию на Запад, но и развивала особые связи с Америкой.

Один из способов, которым, по мнению Вашингтона, это произойдет, – это английский язык. В стратегии указывается, что Соединенные Штаты предлагают техническую и другую помощь министерству образования Украины для улучшения преподавания английского языка и считают, что предоставление уроков английского языка может помочь реинтеграции украинцев, освобожденных от российской оккупации.

Официальные лица США также помогают Украине наращивать потенциал по судебному преследованию военных преступлений в собственной судебной системе. В частности речь идет об отборе более 2 тысяч новых судей и устранение накопившихся более 9 тысяч жалоб на неправомерное поведение судей.

Стратегия также призывает восстановить дипломатическое присутствие США в Украине, расширив его за пределы Киева и охватив такие города, как Львов, Одесса, Харьков и Днепр. "В связи с сокращением персонала, вызванным полномасштабным российским вторжением, "посольство остается в кризисном режиме", говорится в документе.

Помощь США Украине

Недавно в Белом доме заявили, что США в ближайшее время окажут дополнительную помощь Украине.

А также сообщалось, что у США достаточно средств для того, чтобы продолжать выделение помощи для Украины до конца этого финансового года, который заканчивается осенью.

Детальнее о помощи США Украине - в материале РБК-Украина.



