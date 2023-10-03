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В Держдепі США заявили, що бачать як Україна "агресивно бореться з корупцією"

Фото: речник Державного департаменту США Метью Міллер (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Державний департамент США побачив, що останніми тижнями Україна вживає "агресивних заходів" для подолання корупції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника Держдепартаменту США Метью Міллера.

Він зазначив, що члени Конгресу США і члени ЄС вимагатимуть антикорупційних заходів в Україні.

"Це зображують як щось, що Україна має зробити, щоб заручитися підтримкою західних союзників і зрештою реалізувати свої європейські прагнення, стати членом ЄС, і це, безперечно, правда", - сказав речник.

Міллер наголосив, що з таким сусідом, як Росія, Україна має будувати міцну економіку. 

"Вони будуть сусідами з Росією завжди. Їм потрібна економіка, яка може підтримувати апарат безпеки, щоб стримувати російську агресію в майбутньому. І вони не зможуть цього зробити, якщо корупція буде широко розповсюджена в різних секторах економіки", - підкреслив він.

Також Міллер повідомив, що Держсекретар США Ентоні Блінкен спілкувався про боротьбу з корупцією з президентом Володимиром Зеленським.

"Таємна стратегія" щодо України

Видання Politico повідомило, що чиновники адміністрації президента США Джо Байдена підготували конфіденційну стратегію щодо України. Зокрема, в ній йдеться, що в США значно більше стурбовані корупцією в Україні, ніж це озвучують публічно.

Як пише видання, у "делікатній, але несекретній" версії довгострокового плану США викладаються численні кроки, які Вашингтон робить, щоб допомогти Києву викорінити посадові злочини та іншим чином реформувати низку українських секторів.

У ньому наголошується, що корупція може змусити західних союзників відмовитися від боротьби України проти вторгнення Росії, і що Київ не може відкладати зусиль у боротьбі з корупцією.

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