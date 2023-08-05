В Госдепе США заявили о готовности помочь РФ выполнить требования "зерновой сделки"

Соединенные Штаты готовы помочь России в выполнении требований "зерновой сделки", но Москве необходимо определиться со своими запросами.

Об этом заявил координатор санкционной политики Госдепартамента США Джеймс О'Брайен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его брифинг .

"Прежде всего, России необходимо ясно дать понять, что она запрашивает. Она выдвигала ряд различных требований. Все они касались неполучения различными российскими институтами услуг со стороны частного сектора. И мы ясно дали понять, что готовы помочь с этими делами. Однако неясно, что Россия считает успехом", - заявил О'Брайен.

По его словам, высказанные проблемы России касаются конкретных коммерческих организаций из РФ, у которых возникают сложности с поставщиками в частном секторе на Западе.

Координатор санкционной политики США также отметил, что Украина экспортировала за последние шесть-восемь месяцев почти 60 млн тонн зерна.

"Тридцать два миллиона тонн из них прошли через Черноморскую зерновую инициативу при посредничестве ООН, в рамках которой большие суда могли двигаться из Одессы на мировые рынки", - отметил он.

О'Брайен отметил, что оптимистично настроен в отношении выхода украинского зерна на мировые рынки.

"Это займет у нас некоторое время. Это потребует некоторых затрат, но мы не можем позволить России захватить Черное море мертвой хваткой. Это усилия, которые РФ предпринимала при многих правительствах в течение длительного времени. Они пытаются сделать это снова. В этом случае они не преуспеют", - добавил он.

Выход России из "зернового соглашения"

Россия объявила о своем выходе из "зернового соглашения" из-за якобы невыполнения его требований. При этом российские войска начали обстреливать Одессу, атакуя порты и портовую инфраструктуру.

Президент Украины Владимир Зеленский предложил Турции и ООН продолжить "зерновую инициативу" в трехстороннем формате.

Позже президент РФ Владимир Путин попытался подкупить Африку и пообещал некоторым странам бесплатное зерно.