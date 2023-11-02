В Госдепе США обеспокоены деятельностью ЧВК "Вагнера" в Украине и Африке

"Конечно, мы всегда обеспокоены деятельностью группы "Вагнера", будь то в Украине или в Африке", - заявил спикер Госдепа США.

По его словам, именно потому Соединенные Штаты вместе с партнерами принимали меры, чтобы привлечь представителей ЧВК Вагнера" к ответственности за совершенные предступления.

Что предшествовало

Напомним, по данным британской разведки, после вероятной смерти главаря ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина сотни боевиков начали передислоцироваться в Украину отдельно и небольшими группами для участия в войне в составе разных российских подразделений.

Начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш сообщал, что наемники "Вагнера" присутствуют на территории Восточной группировки войск. Сейчас часть наемников перезаключает контракты с военными РФ и возвращается в Украину из Белоруссии.

В Институте изучения войны также отмечали, что наемники могут снова стать серьезной угрозой для ВСУ, перейдя под командование Росгвардии.