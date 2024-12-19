В Госдепе США рассказали о введении повторных санкций против "Северного потока-2"

Отвечая на вопрос журналистов относительно возобновления санкций в отношении "Северного потока-2" представитель Госдепа отметил, что речь идет о "более технических" ограничениях.

"Сегодня ведомство накладывает санкции на ряд организаций, которые ранее были под санкциями в соответствии с Законом об энергетической безопасности Европы с поправками за участие в строительстве газопровода "Северный поток-2", а также на нескольких новых владельцев судов, ранее заблокированных в соответствии с PEESA (Закон о защите энергетической безопасности Европы)", - сказал он.

По словам Патала, в этом случае речь идет о "переназначении".

"И причина в том, что мы продолжаем поддерживать нашу давнюю оппозицию в отношении "Северного потока-2" как российского геополитического проекта и пытаемся ее возродить. Мы собираемся продолжать работать и гарантировать, что Россия больше никогда не сможет использовать свои энергетические ресурсы и свое энергетическое позиционирование как оружие для политической выгоды", - рассказал заместитель спикера Госдепа.

На уточняющий вопрос, согласовала ли действующая администрация США повторные санкции в отношении "Северного потока-2" с командой новоизбранного президента Дональда Трампа, он обратил внимание, что следующая власть страны сможет принимать решения самостоятельно - уже после инаугурации нового главы Белого дома.

"Давайте не забывать, что в настоящее время есть один государственный секретарь, есть один президент, и после 12 часов 20 января следующая администрация может высказать свою точку зрения по ряду вопросов, включая санкции в отношении "Северного потока-2", - сказал Пател.

Санкции в отношении Nord Stream 2

Напомним, российский проект "Северный поток-2", который реализовывался в Балтийском море, так и не был запущен из-за международных санкций.

Так, еще в феврале 2022 года США ввели санкции против компании Nord Stream 2 AG и ее руководителей на фоне широкомасштабной военной агрессии РФ против Украины.

Перед этим, 22 февраля 2022-го, Германия остановила сертификацию "Северного потока-2" после признания Кремлем так называемых "Л/ДНР" - за два дня до полномасштабного вторжения в Украину.

Тогда же Фонд защиты климата и окружающей среды Германии отказался от поддержки российского газопровода "Северный поток-2".

18 декабря этого года стало известно, что Госдеп США объявил о введении повторных санкций против российских компаний, судов и лиц, которые уже находятся под ограничениями из-за своего участия в строительстве газопровода Nord Stream 2.

В американском внешнеполитическом ведомстве рассказали, что в список ограничений были добавлены 11 компаний РФ, среди которых Nord Stream 2 AG, а также основатель компании MTV и 17 кораблей.