ru ua
Ср, 23 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

"Північний потік-2" залишився без підтримки фонду, створеного для обходу санкцій

Новость на русском →
Берлін, Середа 23 лютого 2022 16:39
"Північний потік-2" залишився без підтримки фонду, створеного для обходу санкцій Фото: "Північний потік-2" позбувся підтримки кліматичного фонду (GettyImages)
Автор: Сергей Новиков

Німецький Фонд захисту клімату і навколишнього середовища (Stiftung Klima - und Umweltschutz MV) відмовився від підтримки російського газопроводу "Північний потік-2". Він був створений, щоб допомогти проекту обійти санкції США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NDR.

Як заявив глава фонду і колишній прем'єр-міністр землі Мекленбург-Передня Померанія Ервін Зеллерінг (СДПН), організація не буде підтримувати "Північний потік-2" після припинення його сертифікації.

"Рада директорів погодилася, що тепер ми повинні взяти до уваги цей розвиток подій і що ми, як фонд, більше не пов'язані мандатом, який парламент землі дав нам в прямо обумовленому статутом пункті, що, незважаючи на санкції США, хочуть внести свій внесок на завершення будівництва трубопроводу", - зазначив він.

Він також підкреслив, що всі ділові операції були припинені з учорашнього вечора.

Нагадавши, фонд для допомоги в обході санкцій проти "Північного потоку-2" був створений у січні 2021 року. Даний фонд дозволяв задіяним у будівництві трубопроводу компаніям закуповувати обладнання та будматеріали.

Напередодні Німеччина зупинила сертифікацію "Північного потоку-2" після російського визнання так званих "ЛДНР".

Читайте РБК-Україна в Google News
Германия Північний потік-2
NEWS
Війська РФ на кордоні і надзвичайний стан. Що відбувається в Україні сьогодні: онлайн
Війська РФ на кордоні і надзвичайний стан. Що відбувається в Україні сьогодні: онлайн
DAILY
Шлях ескалації. Що чекає Україну після нового ультиматуму Путіна
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Шлях ескалації. Що чекає Україну після нового ультиматуму Путіна