В США прокомментировали удар РФ по Одессе во время визита Зеленского

Комментируя вопрос удара РФ 6 марта по Одессе во время визита в город Зеленского и Мицотакиса, спикер Госдепа Мэтью Миллер отметил, что это еще одно напоминание о том, как Россия продолжает наносить удары по Украине каждый день.

"Это напоминание о необходимости Украины в системах ПВО, и это напоминание о том, что Конгресс Соединенных Штатов должен принять меры, как мы призывали их к этому, чтобы поддержать Украину в ее борьбе против российской агрессии", - сказал он.

В то же время пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер подчеркнула, что она не может ответить, был ли президент Зеленский целью удара по Одессе.

"Мы знаем, что делает Россия. Мы видели, что происходило на поле боя в течение последних нескольких недель из-за бездействия Конгресса", - сказала она.

Жан-Пьер отметила, что в США проинформированы по поводу того, какая кризисная ситуация продолжается в Украине. По ее словам, на прошлой неделе директор ЦРУ доложил об ужасающих последствиях российской агрессии для нашего государства.