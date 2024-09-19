В Госдепе США оценили возможность исключения России из Совбеза ООН

Исключения России из Совета безопасности ООН требуют с начала полномасштабного вторжения в Украину. Но добиться этого невероятно сложно.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг спикера Государственного департамента США Мэтью Миллера.
Журналист поинтересовался у Миллера, какой может быть позиция США, чтобы исключить Россию из Совбеза ООН.
"Я думаю, это то, к чему люди призывали в разное время с тех пор, как Россия начала или расширила свое незаконное вторжение в Украину. Если вы посмотрите на Устав ООН, это то, чего будет невероятно трудно добиться", - ответил спикер Госдепа.
Также он добавил, что сейчас США в контексте Украины фокусируются на тех вещах, которые являются возможными.
Напомним, ранее президент Финляндии Александр Стубб заявил о необходимости реформировать Совет безопасности ООН. В частности, он предлагает исключать любого члена, который участвует в незаконной войне. Речь идет и о России.
Также Стубб считает, что необходимо увеличить число постоянных членов с пяти до десяти и отменить право вето.
Стоит заметить, что Украина уже обосновала незаконное членство России в ООН.
Как отмечали в МИД, Москва стала постоянным членом Совбеза ООН в обход необходимых процедур - только на основании письма тогдашнего российского президента Бориса Ельцина.
В то же время в Уставе ООН отсутствует упоминание "Российской Федерации". Это касается и ст. 13 Устава с перечнем постоянных членов Совбеза.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.