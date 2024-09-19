RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Госдепе США оценили возможность исключения России из Совбеза ООН

Фото: Мэтью Миллер, спикер Госдепа США (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Исключения России из Совета безопасности ООН требуют с начала полномасштабного вторжения в Украину. Но добиться этого невероятно сложно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг спикера Государственного департамента США Мэтью Миллера.

Журналист поинтересовался у Миллера, какой может быть позиция США, чтобы исключить Россию из Совбеза ООН. 

"Я думаю, это то, к чему люди призывали в разное время с тех пор, как Россия начала или расширила свое незаконное вторжение в Украину. Если вы посмотрите на Устав ООН, это то, чего будет невероятно трудно добиться", - ответил спикер Госдепа. 

Также он добавил, что сейчас США в контексте Украины фокусируются на тех вещах, которые являются возможными.

 

Что предшествовало

Напомним, ранее президент Финляндии Александр Стубб заявил о необходимости реформировать Совет безопасности ООН. В частности, он предлагает исключать любого члена, который участвует в незаконной войне. Речь идет и о России.

Также Стубб считает, что необходимо увеличить число постоянных членов с пяти до десяти и отменить право вето.

Стоит заметить, что Украина уже обосновала незаконное членство России в ООН.

Как отмечали в МИД, Москва стала постоянным членом Совбеза ООН в обход необходимых процедур - только на основании письма тогдашнего российского президента Бориса Ельцина.

В то же время в Уставе ООН отсутствует упоминание "Российской Федерации". Это касается и ст. 13 Устава с перечнем постоянных членов Совбеза.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ООНРоссийская ФедерацияСоединенные Штаты Америки