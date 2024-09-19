У Держдепі США оцінили можливість виключення Росії з Ради безпеки ООН

Виключення Росії з Ради безпеки ООН вимагають з початку повномасштабного вторгнення в Україну. Але досягти цього неймовірно складно.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг речника Державного департаменту США Метью Міллера.
Журналіст поцікавився у Міллера, якою може бути позиція США, щоб виключити Росію з Ради безпеки ООН.
"Я думаю, це те, до чого люди закликали в різний час з того часу, як Росія почала або розширила своє незаконне вторгнення в Україну. Якщо ви подивитеся на Статут ООН, це те, чого буде неймовірно важко досягти", - відповів спікер. Держдепу.
Також він додав, що зараз США у контексті України фокусуються на тих речах, які є можливими.
Нагадаємо, раніше президент Фінляндії Александр Стубб заявив про необхідність реформувати Раду безпеки ООН. Зокрема, він пропонує виключати будь-якого члена, який бере участь у незаконній війні. Йдеться і про Росію.
Також Стубб вважає, що необхідно збільшити кількість постійних членів із п'яти до десяти та скасувати право вето.
Варто зауважити, що Україна вже обґрунтувала незаконне членство Росії в ООН.
Як зазначали в МЗС, Москва стала постійним членом Ради безпеки ООН в обхід необхідних процедур - лише на підставі листа тодішнього російського президента Бориса Єльцина.
Водночас у Статуті ООН відсутня згадка "Російської Федерації". Це стосується й ст. 13 Статуту з переліком постійних членів Ради безпеки.
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