В Госдепе США назвали цель введения лимита цен на российскую нефть

"Цель здесь состоит в том, чтобы по мере того, как Европа отвыкает от российской нефти и накладывает на нее определенные ограничения, мы коллективно продолжали сокращать доходы, которые Путин получает от нефти, не только в Европе, но и во всем мире", - заявила Нуланд.

По ее словам, когда ряд государств устанавливает предельную цену, то и другие страны, импортирующие российскую нефть и платящие сегодня 85 или 90 долларов за баррель, не захотят страховать контракты на сумму, превышающую 60 долларов.

"Это будет иметь двойной эффект. Это нужно для того, чтобы удержать на рынке российскую нефть, которая нам нужна для того, чтобы цены не выросли в результате сокращения предложени. А также чтобы снизить цену, которую все готовы платить за российскую нефть", - добавила чиновница.